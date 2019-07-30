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"Я – єдиний співробітник": Нефьодов розповів, коли запрацює нова митниця

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В Україні нова митниця буде створена до кінця вересня, а її співробітники будуть проходити відповідну підготовку.

"У новій митниці я поки єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня", – повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає "Укрінформ".

За його словами, для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений певний курс адаптації.

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"Свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи", – резюмував Нефьодов.

Максим Нефьодов заявив, що для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений курс адаптації

Максим Нефьодов заявив, що для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений курс адаптації

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
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