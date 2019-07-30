"Я – єдиний співробітник": Нефьодов розповів, коли запрацює нова митниця

В Україні нова митниця буде створена до кінця вересня, а її співробітники будуть проходити відповідну підготовку.

"У новій митниці я поки єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня", – повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов, передає "Укрінформ".

За його словами, для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений певний курс адаптації.

"Свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи", – резюмував Нефьодов.

Максим Нефьодов заявив, що для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений курс адаптації

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Таким чином ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

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