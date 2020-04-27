"Я довів винуватість Саакашвілі": прокурор Кулик розповів, як ГПУ "злила" справу проти експрезидента

Генеральна прокуратура зібрала докази проти колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який за версією слідства отримав $500 тисяч доларів з Росії на фінансування антиурядових акцій в Україні. При цьому справу вже на фінальній стадії своїм рішенням зупинив на той момент Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив експрокурор ГПУ, який розслідував справу проти Міхеїла Саакашвілі, Костянтин Кулик. "Справа підлягала направленню до суду. Єдине, що залишалося, отримати відповідь по міжнародному напрямку з Грузії. Клопотання я відправив, але його незаконно зупинив Рябошапка. Після цього матеріали міжнародного доручення потрапили самому Саакашвілі. Після цього справу віддали в прокуратуру міста. Здається, справа зараз в САП", – розповів Кулик.

Міхеїл Саакашвілі

Для того, щоб відправити Саакашвілі в суд, ГПУ повинна була отримати дані про його особу, про його судимості, зразки почерку з Грузії.

"Для цього було сформовано клопотання до Грузії. Я його віддав на відправку Чиж Поліні. Вона доповіла Генпрокурора про таке клопотання. Саакашвілі підняв паніку. У результаті клопотання не відправили до Грузії, мене поставили до відома", – пояснив експрокурор.

При цьому Кулик стверджує, що йому вдалося довести провину Саакашвілі. "І запис, і сам факт отримання грошей – все доведено. Справа вже відправлялася в суд. Залишалося 3-4 місяці, щоб отримати відповідь від Грузії. Гарна справа, має судову перспективу, Саакашвілі б засудили навіть без присутності Курченко. Судові перспективи у справі залізні", – стверджує Кулик.

Довідка OBOZREVATEL :

Сергій Курченко став мільярдером ще в молодому віці, а в 2014 році статок 29-річного бізнесмена оцінювали в 250 мільйонів доларів. При владі Віктора Януковича Курченко володів футбольним клубом "Металіст", групою компаній "Газ Україна 2009" та іншими фірмами. У 2013 році він придбав Брокбізнесбанк і медіахолдинг UMH Group. Після втечі Януковича він покинув Україну і продовжив бізнес у Москві.

Зараз же Сергій Курченко є одним із головних спонсорів псевдореспубліки "ДНР";

Мета співпраці Саакашвілі і Курченка – організація масових заворушень. За версією слідства, олігарх був зацікавлений в ослабленні української влади, щоб захистити свої бізнес-інтереси. Саакашвілі ж хотів будь-яким шляхом прийти до влади.

У грудні 2017 року із 3-ї спроби був спійманий найближчий соратник Міхо Северіон Дангадзе. Він був керівником київської партійної організації "Руху нових сил". На той момент глава ГПУ Юрій Луценко стверджував, що правоохоронці зафіксували транш від Курченка в розмірі 500 тисяч доларів. Посередником в отриманні грошей виступав найближчий соратник Міхо, один із лідерів "Руху нових сил" Северіон Дангадзе.

Йому було оголошено про підозру за ст. 256 (сприяння учасникам злочинної організації) та ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність країни). Але, щоб уникнути в'язниці, він пішов на угоду зі слідством і підтвердив факт співпраці лідера партії Саакашвілі з Сергієм Курченком 25 травня 2018 року. Після цього він вийшов на свободу.

Незважаючи на очевидні факти – а саме визнання посередника в угоді – правоохоронці справу спустили на гальмах.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

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ічного партнера крок".

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