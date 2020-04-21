WTI продають за $1,4: ринок нафти лихоманить після історичного обвалу

Ціни на нафту WTI з найближчим постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння напередодні, водночас Brent торгується вище $25 за барель.

Травневі ф'ючерси на WTI торгуються у вівторок останній день, передає "Інтерфакс".

Травневий контракт на WTI торгується на рівні $1,39 за барель, подорожчавши на $39.

Червневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на $0,19 (0,74%) – до $25,38 за барель.

Ціни на нафту Скріншот

Тим часом, червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються вище $22, подорожчавши більш ніж на 8%.

Ціни на нафту Скріншот

Обвал цін в негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних ємностей для зберігання в США при цьому і далі буде чинити негативний вплив на ціни.

За даними агентства Bloomberg, резервуари в Кушингу будуть повністю заповнені на першому тижні травня.

Аналітики Citi попереджають, що, якщо ситуація зі зберіганням нафти буде погіршуватися в світі ще швидше, ціни на Brent підуть вниз за WTI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.