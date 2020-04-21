WTI продають за $1,4: ринок нафти лихоманить після історичного обвалу

Валентина Гембарська Економіка 08:32, 21.04.2020 Оновлено: 09:28, 21.04.2020

Ціни на нафту WTI з найближчим постачанням піднялися майже до $1,5 за барель після падіння напередодні, водночас Brent торгується вище $25 за барель.

Травневі ф'ючерси на WTI торгуються у вівторок останній день, передає "Інтерфакс".

Травневий контракт на WTI торгується на рівні $1,39 за барель, подорожчавши на $39.

Червневий ф'ючерс на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшав на $0,19 (0,74%) – до $25,38 за барель.

Ціни на нафту
Скріншот

Тим часом, червневі контракти на WTI, активність торгів якими в кілька десятків разів вище, котируються вище $22, подорожчавши більш ніж на 8%.

Ціни на нафту
Скріншот

Обвал цін в негативну зону викликаний загальною кризою на ринку нафти, де спостерігається рекордний надлишок пропозиції, а оголошене зниження видобутку країнами ОПЕК+ так і не почалося. Відсутність вільних ємностей для зберігання в США при цьому і далі буде чинити негативний вплив на ціни.

За даними агентства Bloomberg, резервуари в Кушингу будуть повністю заповнені на першому тижні травня.

Аналітики Citi попереджають, що, якщо ситуація зі зберіганням нафти буде погіршуватися в світі ще швидше, ціни на Brent підуть вниз за WTI.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

  • У березні на країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобутку. В результаті ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року і побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода почне діяти з 1 травня.

  • У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть скоротити видобуток нафти на 20 млн барелів.

  • Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

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