WOG потрапила до рейтингу "100 найдорожчих брендів України"

Компанія WOG (ТОВ "ВОГ Рітейл") посіла 30-те місце у престижному рейтингу "100 найдорожчих брендів України".

Рейтинг опублікувало "Новое время", а складати список допомагали експерти MPP Consulting. Сумарна вартість найдорожчих національних торгових марок лише трохи не дотягує до $5,5 млрд. А WOG оцінили у 47 млн ​​доларів.

Як розповіли аналітики, методологія оцінки була заснована на фінансових результатах компаній-власників марок, а також факторах, які можуть впливати на вартість бренду: географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається, а також інвестиційна привабливість галузі.

Нагадаємо, мережа WOG нараховує 512 об'єктів в усіх областях України. Компанія імпортує нафтопродукти з заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Щорічний імпорт нафтопродуктів компанії складає близько 2 млн т. Вона також має 32 нафтобази, 250 бензовозів, стаціонарні та пересувні лабораторії перевірки якості нафтопродуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно компанія була визнана одним із кращих роботодавців за версією журналу Державної фіскальної служби "Вісник. Офіційно про податки".