Wizz Air ввів плату за сусідні місця в літаку: скільки коштує послуга

Лоукостер Wizz Air ввів збір в розмірі 12 євро за надання місць поруч в салоні літака, тим мандрівникам, які летять разом.

Про це сказано на сайті авіакомпанії. Послуга "Місця поруч" застосовується лише до двох дорослих пасажирів, якщо вони купують квитки в рамках одного бронювання за тарифом Basic без вибору місць.

Таким чином при перельоті в обидві сторони віддати доведеться 24 євро. Якщо бронювання оформляється відразу туди-назад, збір необхідно сплатити в обидва боки.

Послуга "Місця поруч" доступна тільки для дорослих мандрівників Скріншот сайту Wizz Air

Послуга не дозволить вибрати місця в салоні, але гарантує, що вони будуть поруч. При цьому пасажирів точно не посадять в аварійних рядах і перших рядах поруч зі входом в літак.

"Послуга "Місця поруч" доступна тільки для бронювань на сайті wizzair.com або через мобільний додаток Wizz Air. Послуга недоступна для бронювання через агентство", – сказано на сайті акіакомпаніі.

Номери місць мандрівники зможуть дізнатися тільки після проходження онлайн-реєстрації, яка відкривається за 48 годин до вильоту.

У звичайному випадку система реєстрації може розсадити пасажирів, які не вибрали місця, навіть з одного бронювання в різних частинах салону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні німецький лоукостер Eurowings ввів додаткову плату для пасажирів за можливість залишити сусіднє крісло вільним.