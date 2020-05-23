Wizz Air офіційно скасувала всі найближчі рейси і назвала дату польотів

Авіакомпанія Wizz Air офіційно скасувала всі рейси по українських маршрутах до 15 червня у зв'язку з рішенням уряду країни.

Про це повідомляє avianews.com.

Авіакомпанія заявила, що відшкодує гроші за квитки у вигляді кредиту на Wizz-рахунок в розмірі 120% від вартості бронювання.

Він буде дійсний протягом 24 місяців з моменту зарахування для оплати нових квитків і послуг авіакомпанії за умови, що в бронюванні присутній власник рахунку.

Також Wizz Air вказав, що є і можливість повернення грошей за квитки на скасовані рейси, однак ця процедура займе більше часу.

WizzAir

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України 20 травня ухвалив постанову №392, в якій дозволив з 15 червня польоти літаків з пасажирами в регіонах зі сприятливою епідеміологічною ситуацією.

Але питання відновлення регулярних авіаперевезень та відкриття аеропортів буде розглядатися після 15 червня, коли країни-партнери почнуть відкривати свої кордони.

На тлі цього Антимонопольний комітет України випустив офіційне попередження авіакомпаніям, в якому рекомендував утриматися від поширення неповної інформації про продаж квитків на рейси після 23 травня.

Свою позицію регулятор пояснив тим, що карантинні обмеження на здійснення регулярних рейсів між Україною та іншими країнами можуть бути продовжені на невизначений термін.

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