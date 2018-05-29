WebMoney під забороною: стало відомо, як вивести гроші з системи

Вивести гроші з електронної платіжної системи WebMoney, яку внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України, можна двома способами.

"Доведеться заплатити високу комісію. Інтернет-обмінники купують 100 WMU по 50 грн, які готові перевести на картку ПриватБанку", - повідомляє "Економічна правда".

Також можна скористатися сервісом "P2P вивід на банківську карту", посилання на який є на сайті WebMoney Україна.

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Таким чином 100 WMU можна продати в середньому за 80 грн, які переведуть на картку ПриватБанку.

Нагадаємо, що санкції проти WebMoney передбачають блокування активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна також ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.