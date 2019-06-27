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"Взяти в облогу не вийде": Порошенко жорстко відповів Москві щодо газу

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Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США, де підтримали майбутні санкції проти газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. "Вдячний всім нашим друзям, хто бореться проти підступних намірів Кремля підірвати енергетичну безпеку Європи, зокрема України. Взяти в газову облогу ні Україну, ні ЄС Москві не вийде!", - написав він.

Порошенко зазначив, що високо цінує рівень стратегічного партнерства з США, досягнутий за п'ять років наполегливої ​​координації з Україною.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюється в 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
РосіяПівнічний потік - 2санкцииСША
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леня зе
леня зе
бумажная партия которая ни куда не пройдет
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
пиздеть ,не мешки ворочать,уже было,шаровары ширинком назад ,и аглы до ахрэссара на базар.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это кто?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Сидоров Андрей, ватные мозги андрюшки сидорова, вы где?
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