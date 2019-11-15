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15 листопада • оновлено в 17:41
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Заява Коломойського може зірвати співпрацю з МВФ – аналітик

1.3т
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Заява українського олігарха Ігоря Коломойського про те, що Україні варто припинити співпрацю з МВФ і почати брати гроші у Росії, може негативно вплинути на можливість підписання нового меморандуму з Фондом.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив керуючий партнер TRUMAN Agency Іван Ванєєв. За його словами, зараз є три причини, через які укладення договору затягується.

МВФ

МВФ

"Цензор"

"Перше – це повернення рефінансування "Приватбанку", друге – незалежність НБУ, і третє – дотримання програми. Тому що, як ми знаємо, з 1993 року жодна програма, яку МВФ починав проводити в Україні, не була доведена до кінця, кожен раз Україна виходила з програми", – сказав він відзначивши, що Фонд вимагає цілком конкретних речей від української влади, але не отримує від них зворотного зв'язку.

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На питання, який же фактор може вплинути на зрив підписання меморандуму більше всього, Ванєєв відповів: "Звичайно, ситуація з Коломойським. Якщо за день до приїзду місії хтось дозволяє собі висловлювання, що давайте ми краще помиримося з росіянами, тільки б не працювати з МВФ, то це щось значить, це не просто так".

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

"Ліга"

Ванєєв вважає, що заява українського олігарха може має великий вплив на рішення МВФ.

"Безумовно. Вони ж не розуміють, того, що можемо розуміти ми. Що президент і Коломойський, напевно, не перебувають у ситуації, коли Коломойський може зателефонувати та вимагати. Але у МВФ немає ні бажання, ні часу розбиратися. У них є бажання дати грошей, але не мати при цьому ризиків. Фонд хоче це зробити так, щоб Україна продовжила програму і завершила її, а не отримала черговий транш і вийшла з програми", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мільярдер Ігор Коломойський закликав Україну відмовитися від допомоги Міжнародного валютного фонду і взяти у Росії кредит на $ 100 млрд.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія негативно оцінив заяву бізнесмена Ігоря Коломойського про те, що фінансування Росії може замінити Україні кредит Міжнародного валютного фонду. Ідею українського олігарха також розкритикував Міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
МВФ кредит
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Похоже в данном случае Коломойский прав. Подчинение МВФ Украине пользу не принесло.
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