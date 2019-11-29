"Взяли через ім'я": спливли нові факти про сина Байдена у Burisma

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що сина колишнього віцепрезидента США Роберта Хантера Байдена справді взяли в українську газову компанію Burisma через ім'я.

"Я розумію, що якщо хтось просить мене брати участь у якомусь проєкті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але і тому, що я Кваснєвський і колишній президент Польщі", – повідомив Кваснєвський, який входить до наглядової ради Burisma, в інтерв'ю AP.

"І все це взаємопов'язане. Без імені – ти ніхто. Бути Байденом непогано. Це гарне ім'я", – додав він.

Колишній президент Польщі зазначив, що Байден був активним членом ради директорів, який допомагав компанії.

Зокрема він провів дослідження і презентував американську перспективу компанії, зокрема у галузі корпоративного управління, ринків капіталу та устаткування для газового буріння, де США є світовими лідерами.

Кваснєвський також зазначив, що у Burisma ніколи не намагалися використовувати Байдена, щоб заслужити схвалення адміністрації Барака Обами, коли його батько Джо Байден був віцепрезидентом.

Сина віцепрезидента США справді взяли в українську газову компанію Burisma через ім'я

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!