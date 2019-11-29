"Взяли через ім'я": спливли нові факти про сина Байдена у Burisma

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський заявив, що сина колишнього віцепрезидента США Роберта Хантера Байдена справді взяли в українську газову компанію Burisma через ім'я.
"Я розумію, що якщо хтось просить мене брати участь у якомусь проєкті, то це не тільки тому, що я такий хороший, але і тому, що я Кваснєвський і колишній президент Польщі", – повідомив Кваснєвський, який входить до наглядової ради Burisma, в інтерв'ю AP.
"І все це взаємопов'язане. Без імені – ти ніхто. Бути Байденом непогано. Це гарне ім'я", – додав він.
Колишній президент Польщі зазначив, що Байден був активним членом ради директорів, який допомагав компанії.
Зокрема він провів дослідження і презентував американську перспективу компанії, зокрема у галузі корпоративного управління, ринків капіталу та устаткування для газового буріння, де США є світовими лідерами.
Кваснєвський також зазначив, що у Burisma ніколи не намагалися використовувати Байдена, щоб заслужити схвалення адміністрації Барака Обами, коли його батько Джо Байден був віцепрезидентом.
Сина віцепрезидента США справді взяли в українську газову компанію Burisma через ім'я
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони довкілля Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценку зателефонували "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Хантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джефрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
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