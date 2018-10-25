''Взуття із жуйок'': показаний креативний результат переробки сміття у ЄС

Європейський парламент прийняв рішення про заборону використання одноразового пластику, в зв'язку з чим багато європейських країн і компаній знаходять власні способи в боротьбі з перенасиченням планети різним сміттям.

"Нідерланди, по-моєму, креативні. Яскраве свідчення сказаного - взуття із жуйок. Gumdrop ltd запустило у виробництво взуття із переробленої жуйки, яке вже можна купити сьогодні", - пише в Facebook експерт із системного розвитку бізнесу Ірена Брик.

За її словами, влада ЄС планує, що до 2021 року всі продукти, зокрема пластмасові тарілки, столові прилади і бавовняні нитки, будуть знищені.

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Крім того, вже до 2025 року повинні зникнути різні контейнери для харчових продуктів і коробки для фастфуду.

Facebook Ірена Брик

Facebook Ірена Брик

Facebook Ірена Брик

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше школярі із Запорізької області розробили установку для переробки пластику.