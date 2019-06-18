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"Уже зараз!" Зеленський у Німеччині попросив допомогти з Донбасом

3.1тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле питання продовження санкцій проти Росії та відновлення Донбасу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі у Берліні обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників. Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 або 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Український президент також повідомив, що Україна розпочинає проект розвитку Донбасу вже зараз.

Зеленський і Шойбле

Зеленський і Шойбле

president.gov.ua

"Ми починаємо відновлення Донбасу вже зараз. І тут Європа може допомогти. Нам треба відновлювати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає", — заявив Зеленський.

Зокрема посол України у Німеччині Андрій Мельник зазначив, що голова Бундестагу наполягає на продовженні санкцій проти РФ до кінця війни на Донбасі.

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"Надзвичайно позитивна зустріч президента Зеленського із головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який зазначив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, доки Кремль не припинить війну на сході України", — написав він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував залучити до інвестування у зруйновану інфраструктуру Донбасу великий бізнес.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
НімеччинаБерлін
Теги
ДонбасЄвропейський Союзсанкции
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Оксюморон этого урода Зеленского накрыл)))
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