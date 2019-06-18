"Уже зараз!" Зеленський у Німеччині попросив допомогти з Донбасом

Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою німецького Бундестагу Вольфгангом Шойбле питання продовження санкцій проти Росії та відновлення Донбасу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі у Берліні обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників. Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 або 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Український президент також повідомив, що Україна розпочинає проект розвитку Донбасу вже зараз.

Зеленський і Шойбле president.gov.ua

"Ми починаємо відновлення Донбасу вже зараз. І тут Європа може допомогти. Нам треба відновлювати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає", — заявив Зеленський.

"Ми починаємо розбудову Донбасу вже зараз. І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, просто дороги, яких немає", – зазначив @ZelenskyyUA на зустрічі з головою Бундестагу @Wolf_Schauble. — APU (@APUkraine) 18 червня 2019 р.

Зокрема посол України у Німеччині Андрій Мельник зазначив, що голова Бундестагу наполягає на продовженні санкцій проти РФ до кінця війни на Донбасі.

"Надзвичайно позитивна зустріч президента Зеленського із головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який зазначив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, доки Кремль не припинить війну на сході України", — написав він у Twitter.

Надзвичайно позитивна зустріч Президента @ZelenskyyUa з Президентом Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який наголосив: санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на Сході України. Danke @cducsubt @CDU pic.twitter.com/fX9iN8CbeE — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 18 червня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запропонував залучити до інвестування у зруйновану інфраструктуру Донбасу великий бізнес.

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