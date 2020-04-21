Вже нікуди складати: Bloomberg розповів про надзвичайну ситуацію з нафтою

Найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти Роттердамська Royal Vopak NV заявила, що її потужності практично повністю заповнені нафтою, що стала надлишкової через пандемію коронавірусу.

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Як пише Bloomberg, компанія не єдина зіткнулася з такою проблемою. Фіндиректор Royal Vopak Жерар Полідес заявив, що її комерційно доступні потужності майже повністю зарезервовані.

"Вільна потужність по всьому світу майже вичерпана, і з того, що я чув в інших частинах світу, ми не єдині зіткнулися з такою проблемою", - пояснив Полідес. Єдиний мислимий резерв в цій ситуації – якнайшвидше повернення в оборот ремонтованих резервуарів, говорить він. З цією думкою погоджується і брокер зі зберігання палива в ODIN-RVB Tank Storage Solutions Кріен ван Бик. За її словами, ще залишилися компанії, у яких є власні незаповнені резервуари, але немає сховищ, доступних третім сторонам.

Ціни на нафту виросли gp.by

"Знайти щось на ринку зараз вкрай складно", – підтвердила вона.

Вартість нафти перейшла в негативну зону у понеділок – це означає, що трейдери були фактично готові платити людям за барелі. Під час вчорашньої сесії трейдери були в розпачі, щоб уникнути необхідності приймати поставки реальної нафти, тому що ніхто не потребує постачання, і є все менше і менше місць, щоб зберігати її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.