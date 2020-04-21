Вже нікуди складати: Bloomberg розповів про надзвичайну ситуацію з нафтою

Найбільша в світі незалежна компанія зі зберігання нафти Роттердамська Royal Vopak NV заявила, що її потужності практично повністю заповнені нафтою, що стала надлишкової через пандемію коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише Bloomberg, компанія не єдина зіткнулася з такою проблемою. Фіндиректор Royal Vopak Жерар Полідес заявив, що її комерційно доступні потужності майже повністю зарезервовані.

"Вільна потужність по всьому світу майже вичерпана, і з того, що я чув в інших частинах світу, ми не єдині зіткнулися з такою проблемою", - пояснив Полідес. Єдиний мислимий резерв в цій ситуації – якнайшвидше повернення в оборот ремонтованих резервуарів, говорить він. З цією думкою погоджується і брокер зі зберігання палива в ODIN-RVB Tank Storage Solutions Кріен ван Бик. За її словами, ще залишилися компанії, у яких є власні незаповнені резервуари, але немає сховищ, доступних третім сторонам.

Ціни на нафту виросли gp.by

"Знайти щось на ринку зараз вкрай складно", – підтвердила вона.

Вартість нафти перейшла в негативну зону у понеділок – це означає, що трейдери були фактично готові платити людям за барелі. Під час вчорашньої сесії трейдери були в розпачі, щоб уникнути необхідності приймати поставки реальної нафти, тому що ніхто не потребує постачання, і є все менше і менше місць, щоб зберігати її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 20 квітня, певної миті ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна вартість зумовлена тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися сировини в умовах гострого дефіциту сховищ для її зберігання.

У березні країни-учасники ОПЕК+ не змогли продовжити домовленості з видобування. Внаслідок цього ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі від початку року та побили рекорди 18-річної давнини.

Країни ОПЕК+ в результаті домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобування нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набуде чинності з 1 травня.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп заявив, що країни ОПЕК прагнуть зменшити видобування нафти на 20 млн барелів.

Укладання нової угоди про скорочення нафтовидобування не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються завдяки експорту нафти. У травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!