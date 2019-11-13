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13 листопада • оновлено в 18:13
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Вже на рахунку: стало відомо, скільки грошей виплатив Коломойський ПриватБанку

1.9т
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Рішенням Апеляційного суду Лондона ексвласники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов виплатили фінустанові близько 10 млн фунтів стерлінгів (близько $12,83 млн).

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані пресслужби Приватбанку. Видання зазначає, що виплати були проведені для покриття судових витрат.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов

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"За рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, банк підтверджує, що відповідачі сплатили понад 10 млн фунтів стерлінгів витрат на слухання суду першої інстанції, у Високому суді Лондона у 2018 році і слухання апеляційної інстанції у Лондоні у 2019 році", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на $5,5 млрд.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd.

  • В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку $2 млрд.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • Згодом компанії Ігоря Коломойського виграли суд за кредитними договорами на $7,5 млрд, укладеними з ПриватБанком у 2006-2016 роках.

  • 15 жовтня 2019 року Апеляційний суд підтвердив наявність юрисдикції англійського суду розглядати позов ПриватБанку щодо шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Особи
Ігор Коломойський Геннадій Боголюбов
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Мир Миру
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