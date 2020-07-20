Пендзин сказав, хто найбільше постраждав через карантин

В Україні сфера послуг зазнала найбільшого падіння за час карантину, але саме вона давала зайнятість великій кількості людей і забезпечувала швидку оборотність капіталу.

Про це повідомив президент Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі "Сегодня". Експерт песимістично оцінив ситуацію з ВВП України в 2020 році.

"За час карантину промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування і проживання, це підтверджують і дані Держстатистики. Голова нашого Кабміну сподівається на зростання ВВП у другому півріччі мінімум на 1%, тобто ВВП впаде за рік приблизно на 4-4,5%. А за прогнозом МВФ, падіння становитиме 8,2%, тобто ще мінус 2,3-2,5% за друге півріччя", – нагадав Пензин.

Він уточнив, що в зоні ризику, як і раніше, сфера послуг, що дає зайнятість великій кількості людей і забезпечує швидку оборотність капіталу. За його словами, ще одне джерело доходів буде втрачено – це кошти від трудових мігрантів. Якщо в I кварталі вони переказали в Україну близько 5 млрд доларів, то в II кварталі майже нічого. Те саме очікується і в другому півріччі.

"Це вдарить по торгівлі: немає покупців – постраждають продавці. Причому це не тільки базари, а й більший ринок: будівельний, побутової техніки, автомобілів тощо. Падіння очікує будівництво, автоперевезення, виробництво меблів, ресторани, туристичну сферу. Тобто, за прогнозами експертів, цього року економіці України не тільки не вдасться надолужити втрати, але її може чекати відкочування до показників ВВП п'ятирічної давності", – сказано в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.