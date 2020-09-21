ВВП України впаде на 10%: економіст озвучив прогноз

Падіння ВВП України за підсумками 2020 року може становити близько 10%.

Такий прогноз під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV озвучив економіст, фінансист Олександр Савченко. "Мій прогноз падіння ВВП України на 2020 рік – на рівні 10%. А наступного року ми будемо зростати, скоріш за все, маргінально", – сказав він.

За словами економіста, зростання 2021 року буде досягти легко, оскільки "буде порівнюватися статистика 2020 року і статистика 2021 року. Якщо тут вже дно, то будь-яке покращення – це вже зростання", – пояснив він.

За оцінками Савченка, ріст ВВП 2021 року буде на рівні 3,5%. Разом з тим він наголосив, що рівня 2019 року Україна зможе досягти лише 2022 року.

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