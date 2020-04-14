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14 квітня • оновлено в 18:34
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ВВП України впаде майже на 8%: МВФ дав свіжий прогноз

1.2т
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Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

Про це йдеться в огляді світової економіки, який МВФ представив 14 квітня.

Рівень інфляції в 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% - з подальшим зростанням до 7,2% в 2021 році. При цьому, за прогнозами МВФ, безробіття у 2020 році має зрости до 10,1%. У 2021 році рівень безробіття прогнозують трохи нижче - 9,3%.

Співпраця з МВФ

Співпраця з МВФ

Відзначимо, що Фонд зробив прогноз тільки на 2 роки – це пов'язують з невизначеністю, що панує в світі через поширення коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розглядає секвестр бюджету в розмірі 50 млрд грн. В першу чергу планують урізати всі премії, високі зарплати, неефективні програми та незахищені статті витрат. Так, пропонують урізати всі програми розвитку освіти (включаючи програму Нова українська школа), регіонального розвитку (ГФРР, субвенція на інфраструктуру, соцеконом), підтримки сільгоспвиробників.

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Місце
Україна
Теги
МВФ ВВП економіка
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Все креаклы обсуждают кашель Путина. Поэтому здесь комментариев практически не будет.
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
А у москалей на сколько?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
то что упало раз и навсегда,упасть не может.///0помои теперь останутся кизяк дома месить-12 ярдов денег.8% это очень оптимистично
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