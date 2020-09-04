Ввозили автомобілі під виглядом запчастин: СБУ викрила схему на митниці

На Львівщині СБУ викрила митників, які організували корупційну схему ввезення автомобілів під виглядом запчастин.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті СБУ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Схему на митному посту "Городок" Галицької митниці організували декілька службовців спільно з представниками митно-брокерських структур.

СБУ виявила схему на митному пості "Городок". ssu.gov.ua

Протягом кількох місяців 2020 року незаконні дії документували.

Нелегальне ввезення організували посадовці митниці. ssu.gov.ua

"Зокрема, зафіксовано факт отримання хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень", – повідомили в СБУ.

Також під час обшуків правоохоронці знайшли документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми у валюті.

Організатору групи повідомили про підозру у вчиненні злочину за кримінальними статтями "Зловживання службовим становищем", "Службове підроблення", "Співучасть у злочині", "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків". Також підозри оголосять іншим фігурантам. Тривають слідчі дії.

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