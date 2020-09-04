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Ввозили автомобілі під виглядом запчастин: СБУ викрила схему на митниці

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
3,9 т.
Ввозили автомобілі під виглядом запчастин: СБУ розкрила схему на митниці

Ввозили автомобілі під виглядом запчастин: СБУ розкрила схему на митниці.

На Львівщині СБУ викрила митників, які організували корупційну схему ввезення автомобілів під виглядом запчастин.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті СБУ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Схему на митному посту "Городок" Галицької митниці організували декілька службовців спільно з представниками митно-брокерських структур.

СБУ виявила схему на митному пості "Городок".

СБУ виявила схему на митному пості "Городок". ssu.gov.ua

Протягом кількох місяців 2020 року незаконні дії документували.

Нелегальне ввезення організували посадовці митниці.

Нелегальне ввезення організували посадовці митниці. ssu.gov.ua

"Зокрема, зафіксовано факт отримання хабара у розмірі 410 тисяч гривень. За цю суму працівники митниці умисно фальсифікували оформлення імпортованої продукції. Вони відобразили у документації ввезення в Україну партії вантажних автомобілів під виглядом агрегатних частин. За попередніми даними, протиправна діяльність митників завдала збитків державі на майже 94 мільйони гривень", – повідомили в СБУ.

Також під час обшуків правоохоронці знайшли документацію, яка доводить здійснення оборудки, великі суми у валюті.

Організатору групи повідомили про підозру у вчиненні злочину за кримінальними статтями "Зловживання службовим становищем", "Службове підроблення", "Співучасть у злочині", "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків". Також підозри оголосять іншим фігурантам. Тривають слідчі дії.

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