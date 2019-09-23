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23 вересня • оновлено в 15:27
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"Введіть кріпосне право": мережа висміяла катастрофічний кадровий голод у "ДНР"

2.3т Читати матеріал російською

У так званій Донецькій народній республіці виникла гостра проблема з фахівцями.

"Сьогодні складно знайти хорошого фахівця у будь-якій галузі – починаючи з продавців і закінчуючи керівниками підрозділів на підприємствах. Що вже говорити про педагогів і лікарів", – цитує у Twitter блогер Денис Казанський публікації місцевих ЗМІ.

Зокрема на окупованій території Донецької області є класи, де по низці предметів не було жодного уроку.

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Особливо гостро відчувається проблема з медперсоналом – лікарням не вистачає понад 5000 працівників. Молоді фахівці не хочуть йти на зарплату в 1,9 тисячі гривень.

"Гади які, працювати не хочуть за 6000 рублів. Напевно, бандерівці! Треба їх побільше на підвали садити, щоб знали!" – іронізує Казанський.

"Як вони живуть на такі гроші? Точніше, як виживають?" – задався питанням Bugnet.

"Саме час вводити кріпосне право!" – резюмував Andrey Kofanov.

У так званій Донецькій народній республіці виникла гостра проблема з фахівцями

У так званій Донецькій народній республіці виникла гостра проблема з фахівцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Стаханов Луганської області, який знаходиться під контролем терористів "ЛНР", місцеві ЗМІ повідомляють про важку ситуацію в енергетичному секторі "республіки".

Приховувати тяжку економічну ситуацію у регіоні окупантам не допомагає навіть цензура.

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Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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70rus xxx
70rus xxx
Смеются рабы с плантациях Польши.Я б постеснялся.Чет вспомнился пан с зонтиком,который на пинках заробитчан гонял.Лично мне было грустно.
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