"Введіть кріпосне право": мережа висміяла катастрофічний кадровий голод у "ДНР"

У так званій Донецькій народній республіці виникла гостра проблема з фахівцями.
"Сьогодні складно знайти хорошого фахівця у будь-якій галузі – починаючи з продавців і закінчуючи керівниками підрозділів на підприємствах. Що вже говорити про педагогів і лікарів", – цитує у Twitter блогер Денис Казанський публікації місцевих ЗМІ.
Зокрема на окупованій території Донецької області є класи, де по низці предметів не було жодного уроку.
Особливо гостро відчувається проблема з медперсоналом – лікарням не вистачає понад 5000 працівників. Молоді фахівці не хочуть йти на зарплату в 1,9 тисячі гривень.
"Гади які, працювати не хочуть за 6000 рублів. Напевно, бандерівці! Треба їх побільше на підвали садити, щоб знали!" – іронізує Казанський.
"Як вони живуть на такі гроші? Точніше, як виживають?" – задався питанням Bugnet.
"Саме час вводити кріпосне право!" – резюмував Andrey Kofanov.
ДНРовскій "Вісник Харцизька" повідомляє про кадровий голод в "республіці".- Денис Казанський (@den_kazansky) September 21, 2019
Гади які, працювати не хочуть за 6000 рублів. Напевно, бандерівці! Треба їх побільше на підвали садити, щоб знали! pic.twitter.com/tP5LRFiebM
Саме час вводити кріпосне право !!!- Andrey Kofanov (@CILAVPRAVDE) September 21, 2019
Саме час вводити кріпосне право !!!- Andrey Kofanov (@CILAVPRAVDE) September 21, 2019
У так званій Донецькій народній республіці виникла гостра проблема з фахівцями
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Стаханов Луганської області, який знаходиться під контролем терористів "ЛНР", місцеві ЗМІ повідомляють про важку ситуацію в енергетичному секторі "республіки".
Приховувати тяжку економічну ситуацію у регіоні окупантам не допомагає навіть цензура.
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