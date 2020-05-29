Введення квот на дизпаливо призведе до зростання цін - економіст

Підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін на заправках та сприятиме монополізації ринку. Про це заявив економіст Олександр Охріменко.

"Що стосується конкретно палива, що вводиться обмеження. Зараз сильно ціни в Україні не ростуть, тому що чим більша конкуренція, чим більша можливість купити, тим нижчі ціни. Якщо ми бачимо, що вводяться обмеження, і в результаті зменшується можливість конкурентної боротьби, за таких умов ми побачимо найближчим часом зростання того ж скрапленого газу. Тому що в такому випадку, по-перше, зменшаться постачальники, а ті, які будуть, вони побачать, що конкуренція менша, і піднімуть (ціни, – ред.)", - сказав Охріменко.

Експерт також наголосив, що таким рішенням уряд фактично підтримає монополістів на ринку палива."Уряд наш замість того, щоб розвивати конкуренцію, створює монополістів. А будь-який монополіст однозначно піднімає ціни", - сказав Охріменко.

Нагадаємо, раніше директор центру "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на скраплений газ і запровадження мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. А політолог Петро Олещук вважає, що це рішення уряду призведе до зростання цін не лише на пальне, але й інші продукти.

Водночас голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич заявив, що громадські активісти готові вийти на акцію протесту під кабмін, щоб не допустити підвищення акцизу на скраплений газ та введення мита на дизпаливо.

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