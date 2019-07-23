"Вважаю ганьбою!" У Криму поплакалися на наслідки "русского міра"

В окупованому Росією Криму через санкції не працюють популярні банки, платіжні сервіси, мобільні оператори і відсутні безліч необхідних послуг.

На це поскаржилися місцеві жителі на форумах в соцмережах. На ситуацію звернув увагу блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

Він також навів у приклад скріншот з обговоренням і написав: "Крим. В*тники трохи про користь санкцій поговорили".

"У Криму немає нормальних мобільних операторів, банків, ТЦ, мережевих магазинів і т.д. І ніколи не буде, бо по факту ми самі по собі бовтаємось. Навіть кримської карти "Мир" немає в базах банків Росії", - пишуть користувачі.

Деякі також поскаржилися на відсутність російських операторів: "Добрий день! У якому столітті в Криму з'явиться Мегафон?".

"Крим взяли, а про наслідки не подумали. Кримчани позбавлені нормальних послуг, практично люди другого сорту", - пишуть місцеві жителі.

Крим. Ватники трохи про користь санкцій поговорили: "У Криму немає нормальних мобільних операторів, банків, ТЦ, мережевих магазинів і т.д. І ніколи не буде, бо по факту ми самі по собі базікати. Навіть кримської карти Мир немає в базах банків росії" ... pic.twitter.com/fRLPmsNCau - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 22 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім немає туристів - пляжі і кафе пустують. Блогер опублікувала фотографії з курортних міст, на яких видно, що пустують пляжі, кафе і магазини.

Також на півострові так звана влада не ремонтує дороги і не займається благоустроєм міст.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся