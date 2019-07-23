Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Вважаю ганьбою!" У Криму поплакалися на наслідки "русского міра"

4.3т Читати матеріал російською

В окупованому Росією Криму через санкції не працюють популярні банки, платіжні сервіси, мобільні оператори і відсутні безліч необхідних послуг.

На це поскаржилися місцеві жителі на форумах в соцмережах. На ситуацію звернув увагу блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

Він також навів у приклад скріншот з обговоренням і написав: "Крим. В*тники трохи про користь санкцій поговорили".

"У Криму немає нормальних мобільних операторів, банків, ТЦ, мережевих магазинів і т.д. І ніколи не буде, бо по факту ми самі по собі бовтаємось. Навіть кримської карти "Мир" немає в базах банків Росії", - пишуть користувачі.

Деякі також поскаржилися на відсутність російських операторів: "Добрий день! У якому столітті в Криму з'явиться Мегафон?".

Новини
"Двоє в морі, не рахуючи собаки": в Криму показали мертвий "високий сезон"

"Крим взяли, а про наслідки не подумали. Кримчани позбавлені нормальних послуг, практично люди другого сорту", - пишуть місцеві жителі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім немає туристів - пляжі і кафе пустують. Блогер опублікувала фотографії з курортних міст, на яких видно, що пустують пляжі, кафе і магазини.

Також на півострові так звана влада не ремонтує дороги і не займається благоустроєм міст.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Теги
Крим соцмережі санкции Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
21
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
А кастрюлеголовые с удовольствием хавают высеры этого б@ндерлоговца ))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Так это не в Крыму поплакались, а 2 блоххера на зарплате, выискивающие любое г...но по Крыму, поплакались. Да и поскольку Крым - Россия, то плач или смех его жителей, Дуркаины не касается никаким боком.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
)))))Животные..это уже Россия...Навсегда))))))))))))))))))))))))))))Прыгайте дальше)))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel