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14 жовтня • оновлено в 13:35
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Втратять мільярди: в Росії заявили про серйозні проблеми з бюджетом

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У Рахунковій палаті Росії заявили, що бюджет країни у 2020 році може недоотримати 66,9 мільярда рублів дивідендів, у 2021 році – 77,9 мільярда рублів, у 2022 році – 156,3 мільярда рублів.

Тривожна заява з'явилася у висновку на проект федерального бюджету на 2020-2022 роки, повідомляє ТАСС.

"Рахункова палата відзначає, що існує ризик невиконання прогнозу, врахованого в законопроекті, із надходження доходів у вигляді дивідендів на акції, що належать Російській Федерації, в сумі 66,9 мільярда рублів у 2020 році, 77,9 мільярда рублів у 2021 році і 156, 3 млрд рублів у 2022 році", – сказано в звіті.

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У Росії заявили про серйозні проблеми з бюджетом

У Росії заявили про серйозні проблеми з бюджетом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що у воєнні витрати Росії знижуються другий рік поспіль, а оборонний бюджет склав $61,4 млрд, у результаті чого країна випала з ТОП 5 країн у світовому рейтингу.

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70rus xxx
70rus xxx
На всякий случай глянул счет в мобильном,все на месте.Уффф,зрада.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Бюджет РФ имеет профицит в несколько триллионов . А насчёт военных расходов - в топе рейтинга по ним быть не обязательно. Саудиты вон в топе, только все равно от хуситов огребают. РФ в топе рейтинга по эффективности военных расходов.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"... существует риск неисполнения прогноза, ," Но вы радуйтесь! У соседа существует риск! ДБЛ, БЛДЬ!
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