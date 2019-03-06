Втратять мільярди: Держдума завдала серйозного удару по бізнесу в Росії

Державна дума Російської Федерації прийняла в третьому читанні закон, який забороняє розміщення готелів (хостелів) у квартирах.

Відповідний документ підтримали 405 депутатів, один утримався, повідомляє "Медуза".

Водночас автор законодавчої ініціативи Галина Хованська розкритикувала главу Мінекономрозвитку Росії Максима Орешкіна, який заявив, що через заборону бізнес втратить чотири мільярди рублів (понад 1,6 мільярда гривень).

"Звідки вони взяли цифру втрати для бізнесу чотири мільярди рублів? Якщо більшість хостелів у житлових приміщеннях не платять податки, не реєструються і проконтролювати цю ситуацію на сьогодні неможливо", – підкреслила Хованська.

Нагадаємо, що напередодні у Росії законопроект про хостели ухвалили в основному, другому читанні 5 березня. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори законопроекту стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів та апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований хостел, у розряд нежитлового приміщення. Однак за фактом тоді міні-готелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у будинку, де на першому розташовані магазини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії більше половини населення не вірить у те, що в країні можна вести чесний бізнес.

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