Втратив сотні мільйонів: розкрито суть конфлікту Фірташа і Байдена

Український бізнесмен Дмитро Фірташ виступав в якості посередника між українським "Нафтогазом" та російським "Газпромом", однак проведені під контролем США та МВФ реформи 2014-2015 років завдали йому серйозних фінансових збитків.

Про це йдеться в статті видання Daily Beast. Журналісти нагадують, що з боку США за виконанням реформ стежив екс-віце-президент США Джо Байден, який наполягав на антикорупційних змінах в Україні.

Дмитро Фірташ і Джо Байден

"Уряд США і Міжнародний валютний фонд після Майдану в 2014 році наполягли на проведенні ряду реформ в енергетичному секторі України. Після цього офіційний Київ змінив корпоративне управління компанії "Нафтогаз", прийняв закон "Про ринок природного газу" та провів ряд регулятивних змін в газовому секторі", – пише видання

Згодом, Байден, якого називали "неформальні куратором українського напрямку в адміністрації президента США Барака Обами", похвалив Україну за "закриття простору для корумпованих посередників, які грабують український народ". При цьому під "посередником" він мав на увазі Фірташа, чий газовий бізнес заробив мільйони за роки посередництва між "Нафтогазом" і "Газпромом, відзначає видання.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетичної галузі в Києві, стверджує, що реформи завдали шкоди діловим інтересам Фірташа. За словами експерта, "реформи вразили Фірташа безпосередньо, після чого він дійсно був витіснений з фінансового потоку Нафтогазу". При цьому екснардеп Верховної Ради Вікторія Войціцька заявила журналістам, що реформи газового ринку обійшлися Фірташу в суму до $400 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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