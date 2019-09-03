Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 16:19
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Втратимо $9 млрд": в Україні вказали на проблему із різким зростанням економіки

1.5т Читати матеріал російською

Різке зростання економіки України призведе до того, що лише у 2022-2026 роках уряд буде вимушений заплатити близько 9 млрд доларів тримачам варантів.

"Сьогодні варанти торгуються лише по 88% від номіналу, тобто теоретично, їх можна було би сьогодні викупити за 2,85 млрд доларів – і тоді не мати проблем з імовірною сплатою 9 мільярдів доларів лише у наступні сім років. А чим ближчими будуть перспективи українського економічного дива (за умови, якщо воно буде), тим дорожче нам той викуп обійдеться", – повідомив у Facebook голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

За його словами, на випуску варантів Україна умовно "зекономила" близько 4,17 млрд доларів: 3,24 млрд боргу "тимчасово списали", що дало змогу зекономити на відсотках з 2015 року десь 0,93 млрд.

Новини
Мінфін пояснив, що відбувається із держбюджетом України

"Це означає, що на сьогодні, якщо ми поміняємо варанти інвесторам на інші цінні папери у сумі меншій, ніж 4,17 млрд. доларів (або 129% від номіналу варантів), – то "боргову операцію" можна буде вважати успішною", – заявив Паращій.

Однак аналітик наголосив, що якщо інвестори вже сьогодні повірять у економічне диво від нового уряду, то вони не погодяться обміняти варанти дешевше, ніж на 6-7 млрд доларів (а це вже більше 185% від номіналу).

"Тому бігти до інвесторів треба швидко. Поки не повірили і не задерли ціни. А можна і не бігти – якщо наш уряд не вірить у свої прогнози", – резюмував Паращій.

Різке зростання економіки України призведе до того, що уряд буде вимушений заплатити близько 9 мільярдів доларів тримачам варантів

Різке зростання економіки України призведе до того, що уряд буде вимушений заплатити близько 9 мільярдів доларів тримачам варантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за 5 років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. кілометрів доріг.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
А чем ближе будут перспективы украинского экономического чуда...оборжаться ))))))))))))))))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
"Украинское экономическое чудо"--давно так не смеялся. Вислоухие, жгите ещё!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...