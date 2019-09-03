"Втратимо $9 млрд": в Україні вказали на проблему із різким зростанням економіки

Різке зростання економіки України призведе до того, що лише у 2022-2026 роках уряд буде вимушений заплатити близько 9 млрд доларів тримачам варантів.

"Сьогодні варанти торгуються лише по 88% від номіналу, тобто теоретично, їх можна було би сьогодні викупити за 2,85 млрд доларів – і тоді не мати проблем з імовірною сплатою 9 мільярдів доларів лише у наступні сім років. А чим ближчими будуть перспективи українського економічного дива (за умови, якщо воно буде), тим дорожче нам той викуп обійдеться", – повідомив у Facebook голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

За його словами, на випуску варантів Україна умовно "зекономила" близько 4,17 млрд доларів: 3,24 млрд боргу "тимчасово списали", що дало змогу зекономити на відсотках з 2015 року десь 0,93 млрд.

"Це означає, що на сьогодні, якщо ми поміняємо варанти інвесторам на інші цінні папери у сумі меншій, ніж 4,17 млрд. доларів (або 129% від номіналу варантів), – то "боргову операцію" можна буде вважати успішною", – заявив Паращій.

Однак аналітик наголосив, що якщо інвестори вже сьогодні повірять у економічне диво від нового уряду, то вони не погодяться обміняти варанти дешевше, ніж на 6-7 млрд доларів (а це вже більше 185% від номіналу).

"Тому бігти до інвесторів треба швидко. Поки не повірили і не задерли ціни. А можна і не бігти – якщо наш уряд не вірить у свої прогнози", – резюмував Паращій.

Різке зростання економіки України призведе до того, що уряд буде вимушений заплатити близько 9 мільярдів доларів тримачам варантів

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за 5 років економіка України має зрости на 40%, з'явиться мільйон робочих місць і буде відремонтовано 24 тис. кілометрів доріг.

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