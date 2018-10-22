Втратили населення обласного центру: Ukrainianpeopleleaks підрахував, скільки українців залишило країну з березня

З 20 березня 2018-го з України виїхало понад 619 тис. осіб. Велика частина з них - трудові мігранти. Кожну хвилину це число збільшується на 2 людини.

Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який в режимі онлайн відстежує кількість мігрантів. HR-експерт Олександр Білоус пояснює: таку кількість мігрантів можна порівняти з населенням обласного центру. Втрата трудової сили призводить до загострення дефіциту кадрів на українському ринку праці.

"Уже зараз ми знаємо, що є цілі заводи, які відкриваються, пропонують досить високі заробітні плати, але не можуть знайти працівників. Взагалі для інвесторів освчена, відносно дешева робоча сила в Україні завжди була перевагою. Зараз ми втрачаємо свій головний ресурс - робочі кадри . Такими темпами просто не буде кому розвивати країну ", - вважає Білоус.

Відзначимо, на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата в 10 тис. Грн. "Вважаю, що середня заробітна плата в країні повинна дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я думаю, що в цьому році ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди будуть повертатися (з-за кордону)", - сказав Гройсман кілька місяців тому.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з'явилася онлайн-платформа, яка наочно показує масштаби трудової міграції.