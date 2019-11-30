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1 грудня • оновлено в 06:18
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Втратили мільярди: у Росії повідомили про великі проблеми "Газпрому"

12.6т
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Прибуток російського газового монополіста "Газпрому" за підсумками третього кварталу впав до 212 млрд рублів або $3,3 млрд.

Це на 45% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, заявив заступник керівника фінансового департаменту компанії Олексій Фініков, передає РБК.

За його словами, надлишок газу на європейському ринку призвів до падіння цін до мінімального рівня за останні 10 років.

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Водночас у "Газпромі" відзначили, що з настанням сезону зимових відборів ринок газу прийшов у збалансовану позицію. Це призвело до зростання цін у жовтні-листопаді.

"Так, актуальні ціни на хабах з поставкою на місяць вперед відновилися до комфортних рівнів березня поточного року $180 – 190 за 1 тис. куб. м з перспективою їх подальшого підвищення", – повідомив Фініков.

У "Газпромі" відзначили, що в найближчі три роки мають намір експортувати в далеке зарубіжжя до 204 млрд куб. м.

Очікується, що середньозважена ціна газу кінця 2019 року буде на рівні $202 – 205 за 1 тис куб. м. і не буде істотно змінюватися до 2021 року.

Прибуток російського газового монополіста "Газпрому" впала до $ 3,3 млрд

Прибуток російського газового монополіста "Газпрому" впала до $ 3,3 млрд

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

  • Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості та рядових споживачів.

  • Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

  • Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

  • Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує винятково російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

  • "Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки під час купівлі газу в Росії.

  • Україна не хоче "газової війни" з Росією, але готується до будь-якого розвитку ситуації – навіть до повної зупинки транзиту.

  • 28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
ринок газу
Місце
Росія
Теги
газ Газпром
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я бы поняла, если бы скакуны вещали о том, что их судебные бумажонки угрожают стабильности Газпрома. А тут обычный доклад, что составляется ежегодно. И как в любой торговой отрасли - то продали больше, то продали меньше.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Если власти Киева будут выеживаться и дальше, то через год может начаться прокладка Южного потока, тем более, что сам проект проработан.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Выползли основные "акционеры газпрома" поблевать боярой...хехе
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Джонсон Саймон Ф., Главное чтоб тебя дыроватый не пропоносило,горячей воды шаровары простирнуть может и не быть.
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