Втратили мільярди: у Росії повідомили про великі проблеми "Газпрому"

Прибуток російського газового монополіста "Газпрому" за підсумками третього кварталу впав до 212 млрд рублів або $3,3 млрд.
Це на 45% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, заявив заступник керівника фінансового департаменту компанії Олексій Фініков, передає РБК.
За його словами, надлишок газу на європейському ринку призвів до падіння цін до мінімального рівня за останні 10 років.
Водночас у "Газпромі" відзначили, що з настанням сезону зимових відборів ринок газу прийшов у збалансовану позицію. Це призвело до зростання цін у жовтні-листопаді.
"Так, актуальні ціни на хабах з поставкою на місяць вперед відновилися до комфортних рівнів березня поточного року $180 – 190 за 1 тис. куб. м з перспективою їх подальшого підвищення", – повідомив Фініков.
У "Газпромі" відзначили, що в найближчі три роки мають намір експортувати в далеке зарубіжжя до 204 млрд куб. м.
Очікується, що середньозважена ціна газу кінця 2019 року буде на рівні $202 – 205 за 1 тис куб. м. і не буде істотно змінюватися до 2021 року.
Прибуток російського газового монополіста "Газпрому" впала до $ 3,3 млрд
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