У ЄС раптово заарештували рахунки українських IT-компаній: у чому річ

У латвійському банку PNB Banka, який визнали неплатоспроможним, заарештували рахунки 10 українських IT-компаній через звинувачення у відмиванні коштів.

Постраждалі фірми написали листа віцепрем'єру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитру Кулебі, пояснивши, що не можуть отримати навіть 100 тис. євро гарантованої виплати через арешт. Про це повідомляє "НВ".

"Вони отримали повідомлення від Служби фінансової розвідки Латвії, що їхні рахунки заарештовані, а самі компанії були звинувачені у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму! Такі листи з обвинуваченням отримали компанії, які мали рахунки в банку щонайменше 5 років, завжди проходили його перевірки та не викликали ніяких підозр із боку служби фінансового моніторингу", – йдеться у зверненні.

Новини В Україні ліквідували відомий банк

В IT-компаніях зазначили, що проблеми почалися тільки після подання документів на відшкодування гарантованої виплати.

"Така проблема має системний характер і не є поодиноким випадком. Українські компанії стали заручниками ситуації, втративши вклади, та ще й мусять боротися за власні кошти, витрачаючи десятки тисяч євро на латвійських юристів, які не дають 100-відсоткової гарантії у вирішенні цього питання", – наголошується в листі.

Точної суми заарештованих коштів представники потерпілих компаній не називають, зазначивши лише, що йдеться про "мільйони євро".

Зокрема, у серпні Комісія ринку фінансів і капіталу Латвії ухвалила рішення зупинити роботу PNB Banka. Фінустанова повністю припинила надання фінансових послуг, включно з виконанням платежів клієнтів, щоб не допустити відтоку банківських коштів.

У вересні суд Відземського передмістя Риги ухвалив рішення про неплатоспроможність PNB Banka.

В IT-компаніях зазначили, що проблеми почалися тільки після подання документів на відшкодування гарантованої виплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітники IТ-компаній в Україні, які отримують доходи у валюті, забили на сполох через різке зміцнення гривні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!