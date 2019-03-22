"Втратили довіру": Boeing залишився без багатомільярдного контракту

Національна авіакомпанія Індонезії Garuda відкличе багатомільярдне замовлення на 49 авіалайнерів Boeing 737 Max 8 після смертельних катастроф за участю літака відповідної моделі.

"Ми відправили лист Boeing із проханням про скасування замовлення. Причина в тому, що пасажири Garuda в Індонезії втратили довіру до літака", – заявив офіційний представник авіакомпанії Іхсан Розан, передає AFP.

За його словами, Garuda вже отримала один із 50 літаків цієї серії. Загальна сума контракту, укладеного в 2014 році, становила 4,9 млрд доларів.

Новини Boeing заборонила поставки всіх літаків моделі 737 MAX

Зараз національна авіакомпанія Індонезії займається питанням повернення 737 Max 8 виробнику. Перевізник вже заплатив Boeing приблизно 26 млн доларів.

Водночас представники Garuda зазначають, що не планують відмовлятися від інших літаків Boeing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед них – 32 кенійців, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були працівниками ООН.

Після аварії в Ефіопії практично в усіх країнах світу вже заборонили польоти Boeing 737. І понад 30 компаній-операторів відмовилися від їхньої експлуатації.

Це не перший крах цієї моделі лайнера. Так, уранці 29 жовтня 2018 року індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 впав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

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