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"Втратили довіру": Boeing залишився без багатомільярдного контракту

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Національна авіакомпанія Індонезії Garuda відкличе багатомільярдне замовлення на 49 авіалайнерів Boeing 737 Max 8 після смертельних катастроф за участю літака відповідної моделі.

"Ми відправили лист Boeing із проханням про скасування замовлення. Причина в тому, що пасажири Garuda в Індонезії втратили довіру до літака", – заявив офіційний представник авіакомпанії Іхсан Розан, передає AFP.

За його словами, Garuda вже отримала один із 50 літаків цієї серії. Загальна сума контракту, укладеного в 2014 році, становила 4,9 млрд доларів.

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Зараз національна авіакомпанія Індонезії займається питанням повернення 737 Max 8 виробнику. Перевізник вже заплатив Boeing приблизно 26 млн доларів.

Водночас представники Garuda зазначають, що не планують відмовлятися від інших літаків Boeing.

"Втратили довіру": Boeing залишився без багатомільярдного контракту

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines із 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед них – 32 кенійців, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були працівниками ООН.

Після аварії в Ефіопії практично в усіх країнах світу вже заборонили польоти Boeing 737. І понад 30 компаній-операторів відмовилися від їхньої експлуатації.

Це не перший крах цієї моделі лайнера. Так, уранці 29 жовтня 2018 року індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 впав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

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Місце
Індонезія
Тег
Boeing
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