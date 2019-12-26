Втратили десятки мільярдів: "Украерорух" озвучив колосальні збитки через окупацію Криму

Державне підприємство обслуговування повітряного руху "Украерорух" внаслідок окупації Криму та частини Донбасу зазнало фінансових і операційній втрат у розмірі 19 мільярдів гривень.

"Якщо у 2013 році загальний обсяг склав 530 тисяч польотів, то у 2018 році – лише близько 300 тисяч. Це мінус 44%. А транзитні польоти зменшилися майже втричі. Наші спільні недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно в 19 мільярдів гривень", – повідомив в. о. директора "Украероруху" Андрій Ярмак у інтерв'ю НВ.

За його словами, у 2013 році найбільша частина польотів була транзитною – 65%, і переважно це були польоти у Сімферопольському FIR (район польотної інформації) з Європи до країн Південно-Східної Азії.

"Після того, як трапилася тимчасова окупація Криму, у березні 2014 року Державіаслужба ухвалила рішення закрити повітряний простір над півостровом. Тому транзитні потоки пішли на південь, до берегів Туреччини", – додав Ярмак.

В. о. директора "Украероруху" наголосив, що наразі транзитні потоки становлять понад 40% від загальної кількості обслугованих підприємством рейсів авіакомпаній. Це переважно транзит із півдня на північ і навпаки.

"Ми розробили процедури використання повітряного простору в районі Чорного моря, спеціальний safety case і відкрили 4 траси над Чорним морем, які сьогодні також активно використовуються", – резюмував Ярмак.

Недоотримані доходи за весь період з 2014 року оцінюються приблизно у 19 мільярдів гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. У Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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