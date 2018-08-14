Втратили $645 млрд: на Заході розповіли про крах ринку криптовалют

Ринок криптовалют з моменту січневих піків впав в чотири рази.

З початку року капіталізація криптовалют просіла на 645 млрд доларів і досягла позначки в 190 млрд доларів, пише Bloomberg.

При цьому одна з найпопулярніших криптовалют - біткоїн - за останню добу подешевшав до 5887 доларів. Це найгірший показник з червня.

З топ-100 криптовалют, представлених на Coinmarket, все крім однієї, продемонстрували падіння за останні 24 години.

При цьому в кінці липня біткоїн і інші криптовалюти росли на тлі очікування рішення Комісії з цінних паперів США по реєстрації ETF-фонду американських підприємців Кемерона і Тайлера Вінклвоссів.

Передбачалося, що реєстрація приверне в криптовалютний світ нових інвесторів, проте комісія знову відмовила братам в реєстрації фонду. Це і стало головним чинником нового падіння криптовалют.

Новини Біл Гейтс обвалив вартість біткоіни

Крім того, на ринку зростає занепокоєння, що підприємці, які організовують збір інвестицій на свої проекти за допомогою ICO, в результаті змінюють криптовалюту на фіатні гроші, знецінюючи її ще більше.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції заявили, що Україна повинна офіційно заборонити оборот криптовалют, якщо найближчим часом держава не зможе врегулювати їх статус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.