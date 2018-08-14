МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Втратили $645 млрд: на Заході розповіли про крах ринку криптовалют

13тЧитати новину російською

Ринок криптовалют з моменту січневих піків впав в чотири рази.

З початку року капіталізація криптовалют просіла на 645 млрд доларів і досягла позначки в 190 млрд доларів, пише Bloomberg.

При цьому одна з найпопулярніших криптовалют - біткоїн - за останню добу подешевшав до 5887 доларів. Це найгірший показник з червня.

Новини
Курс біткоіна обрушився: названа причина

З топ-100 криптовалют, представлених на Coinmarket, все крім однієї, продемонстрували падіння за останні 24 години.

При цьому в кінці липня біткоїн і інші криптовалюти росли на тлі очікування рішення Комісії з цінних паперів США по реєстрації ETF-фонду американських підприємців Кемерона і Тайлера Вінклвоссів.

Передбачалося, що реєстрація приверне в криптовалютний світ нових інвесторів, проте комісія знову відмовила братам в реєстрації фонду. Це і стало головним чинником нового падіння криптовалют.

Новини
Біл Гейтс обвалив вартість біткоіни

Крім того, на ринку зростає занепокоєння, що підприємці, які організовують збір інвестицій на свої проекти за допомогою ICO, в результаті змінюють криптовалюту на фіатні гроші, знецінюючи її ще більше.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції заявили, що Україна повинна офіційно заборонити оборот криптовалют, якщо найближчим часом держава не зможе врегулювати їх статус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін готується визнати майнінг криптовалют окремим видом економічної діяльності.

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги