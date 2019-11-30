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1 грудня • оновлено в 06:16
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"Укрзалізниця" втрачає кадри: стало відомо про масові звільнення

10.3т
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З "Укрзалізниці" масово звільняється лінійний персонал, повідомив колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

"Люди їдуть працювати в Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, де за аналогічну роботу отримують в 3-4 рази більшу зарплату", – розповів Кава в ефірі ObozTV.

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За його словами, в Європі українців приваблюють не тільки високі зарплати, але і можливість працювати на нормальній техніці в належному стані.

"А у нас зараз машиніст, коли виїжджає на маршрут з пасажирським поїздом, ще має за необхідності ремонтувати електровоз або тепловоз, який перебуває не в кращому стані. Він може їхати з частиною непрацюючих двигунів. А менеджмент на чолі з Кравцовим і наглядова рада цього "не помічають". Вони кажуть: ми стали прибутковою компанією, ми молодці, давайте нам платити додаткові премії", – зазначив Кава.
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Він наголосив, що "Укрзалізниця" – велика державна компанія, де працюють майже 300 тисяч співробітників.

"Якщо немає нормальної системи контролю зверху і контролю за виконанням всіх завдань – структура не працює", – попередив колишній чиновник.

При цьому Кава нагадав про величезні зарплати, які отримують члени правління і наглядової ради "Укрзалізниці".

Зарплати керівництва УЗ в першому півріччі 2019 року

Зарплати керівництва УЗ в першому півріччі 2019 року

facebook.com/alexander.kava

За даними звіту УЗ за перше півріччя 2019 року, середня винагорода члена правління УЗ становила 743 тисячі гривень на місяць, а середня зарплата члена наглядової ради – 588 тисяч гривень на місяць.

"При цьому наглядова рада збирається в середньому раз на місяць. І далеко не всі члени наглядової ради навіть приїжджають до Києва", – додав Кава.

В "Укрзалізниці" працюють близько 300 тисяч співробітників

В "Укрзалізниці" працюють близько 300 тисяч співробітників

facebook.com/Ukrzaliznytsia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Наталія Глазова
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Исаев Максим
Исаев Максим
Пир во время чумы: походу, руководство этой "залызныци" прекрасно отдаёт себе отчет, что скоро всё загнётся, вот и лопают в три горла, пока возможность есть!
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Илловайск Дебальцевский
Илловайск Дебальцевский
ШумЭры, шо-то я вас не понимаю.., вы ж руками Чёрное море вырыли, колесо вон придумали, порох тоже, и т.д., и т.п. а тут тепловозы вам, железную дорогу... Какие тепловозы?! - на телеге, бл**ь, на телеге! :)
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А зачем древнеукрам залызныци? Чумаки на волах ездили. Экологично, без ГСМ, запчастей, свежий воздух... Вперёд в прошлое, скакуасы!
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