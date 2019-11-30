"Укрзалізниця" втрачає кадри: стало відомо про масові звільнення

З "Укрзалізниці" масово звільняється лінійний персонал, повідомив колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава.

"Люди їдуть працювати в Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, де за аналогічну роботу отримують в 3-4 рази більшу зарплату", – розповів Кава в ефірі ObozTV.

За його словами, в Європі українців приваблюють не тільки високі зарплати, але і можливість працювати на нормальній техніці в належному стані.

"А у нас зараз машиніст, коли виїжджає на маршрут з пасажирським поїздом, ще має за необхідності ремонтувати електровоз або тепловоз, який перебуває не в кращому стані. Він може їхати з частиною непрацюючих двигунів. А менеджмент на чолі з Кравцовим і наглядова рада цього "не помічають". Вони кажуть: ми стали прибутковою компанією, ми молодці, давайте нам платити додаткові премії", – зазначив Кава.

Він наголосив, що "Укрзалізниця" – велика державна компанія, де працюють майже 300 тисяч співробітників.

"Якщо немає нормальної системи контролю зверху і контролю за виконанням всіх завдань – структура не працює", – попередив колишній чиновник.

При цьому Кава нагадав про величезні зарплати, які отримують члени правління і наглядової ради "Укрзалізниці".

Зарплати керівництва УЗ в першому півріччі 2019 року facebook.com/alexander.kava

За даними звіту УЗ за перше півріччя 2019 року, середня винагорода члена правління УЗ становила 743 тисячі гривень на місяць, а середня зарплата члена наглядової ради – 588 тисяч гривень на місяць.

"При цьому наглядова рада збирається в середньому раз на місяць. І далеко не всі члени наглядової ради навіть приїжджають до Києва", – додав Кава.

В "Укрзалізниці" працюють близько 300 тисяч співробітників facebook.com/Ukrzaliznytsia

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 листопада прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вже найближчим часом Кабмін може відправити у відставку керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова. За словами прем'єра, в компанії "абсолютно дика" корупція.

Раніше Кабмін вирішив повернути УЗ в сферу управління Міністерства інфраструктури та анонсував масштабну реформу української залізниці.

Також стало відомо, що в 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний з перевезеннями.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!