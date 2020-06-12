Оприлюднено топ злочинних схем із найбільшими втратами для бюджету України

Найбільші втрати державний бюджет України несе через контрабандний та "сірий" імпорт.

Такі дані були оприлюднені в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" 12 червня. Пряма трансляція програми велася на YouTube-каналі.

Держбюджет України Ілюстрація

Так, через так званий сірий імпорт бюджет втратив близько 93 млрд гривень. На другому місці стоять зарплати "в конвертах" (74 млрд втрат). Через офшорні схеми держбюджет країни недоотримав близько 36 млрд гривень.

Скрін відео

Зазначимо, такі дані були наведені громадською організацією "Інститут соціально-економічної трансформації", а також компанією "CASE Україна".

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Державної фіскальної служби в 2015-2018 роках Роман Насіров заявив, що низькі доходи є основною причиною корупції на митниці.

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