"Втрачають 1 млн в день!" Зеленський влаштував "розбірки" в порту Одеси

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Одеський морський порт залишився незадоволений тим фактом, що доходи порту падають, а зарплати керівництва ростуть.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Український лідер зазначив, що в порту почув про "нормальний перебіг справ", хоча сам він має дещо іншу інформацію.

"Я розумію, що всі проблеми зараз вирішити складно. Але пропоную вирішувати їх на місці. Це стратегія нашої команди", – підкреслив глава держави.

Зеленський в Одеському порту president.gov.ua

Також президент звернув увагу, що доходи порту зменшилися, а зарплати – збільшилися у півтора рази.

Зі свого боку заступник керівника Офісу президента України Олексій Гончарук заявив, що цифри демонструють негативні тенденції в роботі порту протягом останніх трьох років.

"Вони показують, що прибутковість і чистий прибуток порту впав в 16 разів. Ми бачимо, що ефективність зменшується, а витрати зростають. У нас є величезна кількість сигналів, в морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави. Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири здають (в оренду. - Ред.) за півціни приватним компаніям погодинно. Нас дуже цікавить, що єдиний в'їзд на державний порт контролює приватна компанія", – зазначив Гончарук.

Також він уточнив, що Одеський порт за останні три роки втратив 15% вантажопотоку. Крім того, за його словами, однією з проблем є контрабанда, рівень втрат від якої становить близько 1 млн доларів в день.

Глава держави закликав знайти законні способи звільнити працівників місцевої митниці, щодо яких є інформація про участь в контрабандних схемах, і знайти їм заміну серед чесних людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення.

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