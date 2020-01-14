"Вся країна ненавидить!" Главу "Укрпошти" Смілянського жорстко рознесли через зарплату

Українців розгнівали плани глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського у 2020 році підвищити зарплати у компанії.

Зокрема користувачів мережі обурив той факт, що сам чиновник вже отримує 1,4 млн грн щомісяця, а після підвищення його оклад зросте до 1,8 млн грн.

Гнівний пост з'явився на сторінці у Facebook ексрадника міністра охорони здоров'я Дмитра Раімова. Він також відреагував на інформацію про підвищення зарплат і премій в Міністерстві культури України.

"Зарплата глави "Укрпошти" в 2.5 рази вища, ніж зарплата Дональда Трампа. Міністерство культури, звісно, заробляє всього удвічі менше, ніж Трамп. А відповідальності ж. Ну не можна порівняти – у наших більше. Президент сказав не красти. Так вони і не крадуть. Просто офіційно з'їдають. 4 тис. у бібліотекаря і 400 тис. у чиновника. Ну добре живемо ж", – написав він.

Раімов також зазначив, що чиновника зараз "ненавидить вся країна".

"І хоча зараз його вся країна ненавидить, його піарники ведуться на прикол про 12 лютого, чесне велике інтерв'ю може прояснити ситуацію. Чи заслужена зарплата – питання суспільства, що хочеться отримати відповідь після інтерв'ю. Наполегливо чекаю цифр і порівнянь з тим, як пошта наповнювала державну казну раніше і як робить це зараз. Чи можна її назвати сучасною, чи це радянський наратив перевзутий. Питання є", – резюмував він.

При цьому сам Смілянський написав у коментарях, що чекає Раімова 12 лютого на зустріч зі ЗМІ. Про це він також написав пост у Facebook ще 11 січня.

"І так – шановні і не шановні ЗМІ. 7 лютого буде готовий обліковий листок щодо моєї зарплати за січень. 12 лютого ми Вас із Julia Vasylenko чекаємо на Хрещатик 22 у мене в кабінеті, щоб Ви прийшли і порівняли мою базову зарплату за грудень і січень. Всю різницю я помножу на 10000 і перерахую Olya Kudinenko у фонд "Таблеточки". Якщо ж зарплата залишилася такою самою (і це буде умовою приходу) то кожне медіа перераховує просто у моєму кабінеті у фонд "Таблеточки" 30 000 гривень. Вибачте – не те що я не довіряю ЗМІ, але гроші готівкою перевіряємо на вході. Я також готовий показати свою систему КПЕ – бонусом. Якщо там що щось змінилося з грудня на січень, діють ті ж самі умови", – написав він.

Після цього в мережі з'явилося багато гнівних коментарів з цього приводу.

Співвласниця ресурсу "Букви" Катерина Рошук порадила Смілянському не конфліктувати з журналістами, а спочатку розібратися всередині компанії та уточнити ті дані, які вони самі ж і опублікували.

"Тепер про зп глави "Укрпошти". Згідно з інформацією, розміщеною у фінансовому плані "Укрпошти", опублікованому на сайті міністерства інфраструктури України, вона становить близько 2 млн грн на місяць із 2020 року. Журналісти всіх ЗМІ зробили новину про це. Після чого Ігор Смілянський почав писати пости про поганих журналістів і навіть ображати людей у коментарях. Заявив, що все не так, і запросив журналістів на зустріч. Якщо все не так, то видаліть брехливу інформацію зі свого ж сайту! Ну. Дайте пресреліз, у якому вкажіть, яка зарплата насправді. І добийтеся публікації спростувань. Все", – написала вона.

Рошук зазначила, що на цьому тлі зустріч із журналістами виглядає щонайменше дивно.

"Навіщо зустрічі з журналістами? Скаржитися на труднощі реформаторського життя і нерозуміння з боку суспільства? Напоїти журналістів кавою і нагодувати печивом, подарувати фірмові футболки/кепки зі спробою подружитися? Ви роздули історію самі і продовжуєте це робити, стрімголов бігаючи по коментарях. Хоча могли закінчити спростуванням ще минулого тижня, якщо зарплата не така", – додала вона.

Українці також висловили своє обурення ситуацією.

"Для мене незрозуміло одне: якщо останні роки були дуже успішні для компанії, то чому ця успішність не позначилася на зп працівників? Адже це загальний успіх! Чому в ті рідкісні рази, які я приходжу у своє відділення, там всього два працівники на все відділення – людей немає через зп. Виходить, що працюють на успіх всі, а висока зп тільки у керівника. Шкода, не знаходжу даних, як зп працівників за цей час виросла", – пише Ірина Винокурова.

Багато хто висловився радикальніше: "Звільнити", "Лихо", "Два ляма? Та вони там охрініли зовсім?", "Це голова тієї задрипаної пошти, яка ремонтувалася раз років 15 тому, а її відділення закриті в багатьох селах і листоноші працюють на чверть ставки, отримуючи 500 грн у місяць?", "На сторінці Смілянського написано, що він живе у Нью-Йорку. Там дорого...".

Прокоментував ситуацію і колишній міністр соціальної політики Андрій Рева: "Це пройдисвіт і шахрай. Для того, щоб виплачувати захмарні зарплати собі і своїм підлабузникам, він з дозволу свого нерозлучного дружбана-самокатника Гончарука пограбував Пенсійний фонд України на 900 млн грн. І після цього ця м*рзота ще намагається відбілити свою репутацію! Але зеленого пса не відмиєш дочиста!".

Після цього Смілянський і Рева вступили у публічну суперечку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша секретарка Національної спілки журналістів Ліна Кущ заявила, що Смілянський зароблятиме у 2020 році майже 1,9 млн гривень на місяць.

Зазначимо, що у 2018 році зарплата Смілянського становила майже 572 тис. грн щомісяця, у 2019-му – близько 1,4 млн грн.

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