В Україні підпільно торгують цукерками з Росії. Фотофакт

В Україні продавці підпільно торгують російськими цукерками. Офіційно ж продукти з РФ знаходяться під санкціями і в нашій країні заборонені.

Як сказано в матеріалі "Страны", в основному їх продають на ринках, в невеликих магазинах і переходах метро. В нашу країну їх везуть контрабандою, тому що є попит. При цьому ціна на російські цукерки просто космічна – від 300 грн за кілограм.

Російськими цукерками торгують невеликі магазини "Страна"

В Україні продають такі російські цукерки:

"Золотое суфле" – 450 гривень за кілограм,

"Мишка косолапый" – 370 гривень за кг,

"Красный мак" – 295 гривень за кг,

"Аленка" – 355 гривень за кг,

"Столичные" – 435 гривень за кг,

"Золотой петушок" – 345 гривень за кг.

Відзначається, що виробник – ПАТ "Красный октябрь" Росія, міста Москва і Рязань.

Коштують російські цукерки в рази дорожче за українські "Страна"

Один з продавців пояснив, що російські цукерки користуються популярністю у покупців, оскільки відрізняються за якістю від українських. За його словами, кожні два тижні йому привозять весь асортимент.

"Клієнтам подобається упаковка цих цукерок – вона дорога, святкова. Також відчувається смак шоколаду. Особливою популярністю у нас користуються цукерки "Аленка" – шоколадна начинка між шарами вафель і "Золотое суфле", – розповів він.

Водночас, сам продавець не вважає, що порушив закон. Хоча офіційно російські товари знаходяться під санкціями України.

"Я вже три роки продаю російські цукерки в Києві – всім смачно. Ми навіть по терміналу їх пробиваємо, так що у мене все чесно. Якщо є попит – чому б і не продавати", – сказав він.

Інший продавець уточнив, що покупці по назві розуміють, що товар російський, але ніхто від покупки не відмовлявся.

Цукерка "Золотое суфле" "Страна"

"Люди просто купують цукерки, за назвами зрозуміло, що вони з Росії, але ніхто з клієнтів, прочитавши, звідки вони – не відмовляється від покупки. Це просто звичайні солодощі, ось і все, а для мене – це прибуток, оскільки цукерки користуються популярністю в українського покупця", – резюмував Азат.

Російські цукерки везуть в Україну контрабандою "Страна"

Видання відзначає, що особливо багато російських цукерок в прикордонних з РФ регіонах. Наприклад, у Харкові. Втім, у великих мережевих супермаркетах в Україні російські цукерки практично не продаються.

Нагадаємо, ще у 2016 році Україна оприлюднила список російських товарів, ввезення яких заборонено в нашу країну. У списку є цукерки і печиво, а також низка інших продуктів.

Це додатково понад 70 тарифних ліній, серед яких: цибуля, соуси і кетчупи, риба, деякі кондитерські вироби, такі, як печиво, хлібці і т.д.

21 листопада 2020 року президент РФ Володимир Путін продовжив заборону на ввезення продуктів з України до 31 грудня 2021 року.

У грудні в Україні розгорівся скандал через те, що Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок робила новорічні прикраси для армії Росії. Відео з підприємства опублікували в мережі. На запису показано, як одна з працівниць фабрики розписує ялинкові кулі, де нанесена символіка російської армії.

Водночас на фабрику приїхали ветерани АТО. Чоловіки вимагали у власника показати іграшки з написом "Армія Росії" і контракт з РФ.