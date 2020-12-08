В Україні підпільно торгують цукерками з Росії. Фотофакт

В Україні продавці підпільно торгують російськими цукерками. Офіційно ж продукти з РФ знаходяться під санкціями і в нашій країні заборонені.

Як сказано в матеріалі "Страны", в основному їх продають на ринках, в невеликих магазинах і переходах метро. В нашу країну їх везуть контрабандою, тому що є попит. При цьому ціна на російські цукерки просто космічна – від 300 грн за кілограм.

В Україні продають такі російські цукерки:

"Золотое суфле" – 450 гривень за кілограм,

"Мишка косолапый" – 370 гривень за кг,

"Красный мак" – 295 гривень за кг,

"Аленка" – 355 гривень за кг,

"Столичные" – 435 гривень за кг,

"Золотой петушок" – 345 гривень за кг.

Відзначається, що виробник – ПАТ "Красный октябрь" Росія, міста Москва і Рязань.

Один з продавців пояснив, що російські цукерки користуються популярністю у покупців, оскільки відрізняються за якістю від українських. За його словами, кожні два тижні йому привозять весь асортимент.

"Клієнтам подобається упаковка цих цукерок – вона дорога, святкова. Також відчувається смак шоколаду. Особливою популярністю у нас користуються цукерки "Аленка" – шоколадна начинка між шарами вафель і "Золотое суфле", – розповів він.

Водночас, сам продавець не вважає, що порушив закон. Хоча офіційно російські товари знаходяться під санкціями України.

"Я вже три роки продаю російські цукерки в Києві – всім смачно. Ми навіть по терміналу їх пробиваємо, так що у мене все чесно. Якщо є попит – чому б і не продавати", – сказав він.

Інший продавець уточнив, що покупці по назві розуміють, що товар російський, але ніхто від покупки не відмовлявся.

"Люди просто купують цукерки, за назвами зрозуміло, що вони з Росії, але ніхто з клієнтів, прочитавши, звідки вони – не відмовляється від покупки. Це просто звичайні солодощі, ось і все, а для мене – це прибуток, оскільки цукерки користуються популярністю в українського покупця", – резюмував Азат.

Видання відзначає, що особливо багато російських цукерок в прикордонних з РФ регіонах. Наприклад, у Харкові. Втім, у великих мережевих супермаркетах в Україні російські цукерки практично не продаються.

Нагадаємо, ще у 2016 році Україна оприлюднила список російських товарів, ввезення яких заборонено в нашу країну. У списку є цукерки і печиво, а також низка інших продуктів.

Це додатково понад 70 тарифних ліній, серед яких: цибуля, соуси і кетчупи, риба, деякі кондитерські вироби, такі, як печиво, хлібці і т.д.

21 листопада 2020 року президент РФ Володимир Путін продовжив заборону на ввезення продуктів з України до 31 грудня 2021 року.

У грудні в Україні розгорівся скандал через те, що Клавдіївська фабрика ялинкових іграшок робила новорічні прикраси для армії Росії. Відео з підприємства опублікували в мережі. На запису показано, як одна з працівниць фабрики розписує ялинкові кулі, де нанесена символіка російської армії.

Водночас на фабрику приїхали ветерани АТО. Чоловіки вимагали у власника показати іграшки з написом "Армія Росії" і контракт з РФ.