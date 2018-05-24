Всіх українців зобов'язали встановити лічильники: коли доведеться переплачувати

В Україні до кінця літа 2018 року повинні встановити лічильники на тепло в усіх будинках, а до кінця літа наступного року - на гарячу і холодну воду. Також кілька років є на те, щоб поставити лічильники на газ. Відповідні терміни прописані в уже прийнятих законах про комерційний облік комунальних послуг і ринок газу. У деяких містах, наприклад у Києві, лічильники стоять практично в кожній багатоповерхівці. А ось у регіонах ситуація гірша. Платити за прилади обліку повинні прості українці, а витрати на них закладають у тарифи.

OBOZREVATELрозібрався, чому лічильники повинні встановити всюди, але вигідно це не всім.

Проста арифметика: скільки витратив - стільки заплатив

Кілька днів тому Кабінет міністрів скоротив норматив на газ з 5 до 4,5 кубометрів на квадратний метр житла. Про те, що нормативи необхідно переглядати, неодноразово писав і OBOZREVATEL. З цим твердженням погоджуються і учасники ринку, і міжнародні партнери і навіть уряд. В середньому українці витрачають на опалення одного квадратного метра вдвічі менше "норми". Ще кілька років тому на один квадратний метр виділяли 11 кубів газу! Реальне споживання було в рази меншим, проте визначити це було неможливо.

Лічильники на тепло і газ активно почали встановлюватилише після різкого зростання тарифу. До цього українці платили за обсяги, які насправді не споживали, але за низькими цінами. Уже у 2021 році лічильники на блакитне паливо мають стояти в кожній квартирі та будинку.

Лічильники на тепло повинні стояти в кожному будинку вже за кілька місяців. А влітку 2019-го закінчується час для встановлення лічильників на воду.

Важливо при цьому зазначити, що лічильники на воду і тепло повинні встановити на багатоквартирний будинок, а газові лічильники - в кожну квартиру. Всі ці витрати вже закладені у тарифах (інвестиційна програма). Такі нововведення дозволять не тільки дізнатися, скільки насправді витрачають українці, а й економити. Менше витрачаєш - менше платиш.

Правда, як показала практика встановлення теплових лічильників, бувають ситуації, коли будинок витрачає навіть більше нормативу. Тоді з приладом обліку доведеться платити більше.

Як не переплачувати: слідкувати за сусідами і не погоджуватися на будинкові лічильники

Відповідно до прийнятого закону про комерційний облік комунальних послуг, платіжки за тепло і воду мають формувати на основі показників будинкових лічильників. А ось із газом погоджуватися на один прилад обліку для всіх не можна. Припустимо, що в будинку є 20 квартир. У кожній зареєстрована одна людина. Якщо будинковий лічильник газу покаже, що всі квартири використали 200 кубів, то кожному доведеться заплатити за 20 кубометрів. Однак в одній з квартир замість прописаної однієї людину можуть жити троє людей, а інша - порожня. Незважаючи на це, обидві квартири мають платити однаково.

Таким чином, платити доведеться за газ, який використовували сусіди. У цій ситуації українців захищає закон. Погоджуватися на встановлення одного приладу обліку на всіх не варто, а компанія-постачальник зобов'язана в кожній квартирі поставити лічильник.

Подібна ситуація може виникнути і з будинковим лічильником на воду. Щоправда, закон буде на боці постачальника. Припустимо, що в кожній квартирі є лічильник на воду. Точність лічильників на воду невисока. Якщо сусід, наприклад, використовує магніт і приховує реальні показники, то за вкрадену ним воду заплатить весь будинок. Координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко також погоджується, що з внутрішньобудинковими втратами води можуть виникнути проблеми. Один з варіантів їхнього вирішення - встановлення спеціальних антимагнітних пристроїв.

Будинковий лічильник на тепло найчастіше дозволяє скоротити суми у платіжках. Згідно зі статистикою, в багатоповерхівках без лічильників за опалення платять приблизно на 30% більше, ніж у будинках з лічильниками.

За порушення нових правил загрожують великі штрафи. Якщо забудовники здали будинок без приладів обліку - штраф у розмірі 44 прожиткових мінімумів (більше 44 тис. грн). Якщо не впустити перевіряльника до будинкового лічильника - штраф більше 34 тис. грн і такий самий штраф за пропуск перевірки лічильника.