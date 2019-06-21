"Всіх на яму": мережа висміяла "братську любов" росіян до Донбасу

У так званій Донецькій народній республіці окупаційна влада вже понад два місяці не платить працівникам місцевої залізниці зарплату.

"Люди скаржаться в інтернеті. А якесь х***о з Москви їм пише в групу ось такі повідомлення. Мовляв, за ваше ниття вас усіх на яму треба", – зазначив у Twitter блогер Денис Казанський.

"Братська любов росіян до Донбасу – вона така", – додав він.

На відповідне ставлення російських громадян до жителів окупованого регіону відреагували користувачі мережі.

"Тварини... Що з них візьмеш?" – пише Микола.

"Справжній московський терор, усе, як вата любить", – заявив Вася Задунайський.

"Ну їм із Москви видніше, "не сперечайся бидло, слухай що старший брат тобі каже", – підсумував Соняшник.

У так званій Донецькій народній республіці окупаційна влада вже понад два місяці не платить працівникам місцевої залізниці зарплату

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у так званій Донецькій народній республіці пропагандисти запустили в ЗМІ новий фейк про те, що "українці миються дощовою водою, а діти не ходять до школи".

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