"Давайте закладемося?" Милованов підігрів скандал навколо закриття тютюнового заводу

Тютюнові компанії, що працюють в Україні, шантажують уряд погрозами закрити бізнес, тому що хочуть для себе кращих умов.

Про це Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов написав в коментарях на Facebook. За його словами, компанії мають право так робити, проте "їхня поведінка некоректна".

Тимофій Милованов a7d.com.ua

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Відповідаючи на повідомлення користувача про можливе закриття ряду великих тютюнових компаній, Милованов запропонував побитися об заклад на те, що закриття не відбудеться. За його словами, на це він готовий поставити будь-яку суму.

"А давайте закладемося, що вони не закриються? На будь-яку суму. Всі інвестори знають методи боротьби тютюнових компаній. Україна не виняток", – упевнений Милованов.

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За словами чиновника, компанії просто шантажують уряд. При цьому він пояснив мотиви бізнесу "бажанням кращих умов".

"Тютюнові компанії хочуть кращих умов і шантажують уряд закриттям бізнесу. Це їхнє право, але поведінка трохи некоректна. Замість того, щоб сісти разом з урядом і серйозно вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, тютюнові компанії говорять "залиште статус-кво", – підкреслює політик.

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Раніше OBOZREVATEL повідомив, що 11 жовтня компанія British American Tobacco в знак протесту зупинила виробничі процеси на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Представники компанії відзначили, що причиною зупинки став прийнятий з поправками Верховною Радою законопроект №1049 з нормою про державне регулювання торгової націнки на їхні товари.

У British American Tobacco попередили, що на таких умовах компанія буде змушена скоротити виробництво разом з працівниками.

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