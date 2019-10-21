Всі рахунки "Укргазвидобування" заарештовано: в чому причина

Суд заарештував банківські рахунки АТ "Укргазвидобування" через спроби стягнення спірного боргу фінансовою компанією "Фінгруп Фактор".

Про це enkorr повідомили контрагенти держкомпанії, які не мають можливості здійснити оплату за терм-контрактами. Зазначається, що своїм рішенням суд ускладнив відвантаження палива виробництва Шебелинського заводу і скрапленого газу інших газопереробних заводів.

В УГВ виданню підтвердили, що з минулого тижня рахунки дійсно заарештовані.

"Дійсно весь тиждень рахунки арештовані, ми писали про цей ризик раніше на сайті. Нормально вантажити продукцію не можемо, відвантаження здійснюються тільки на підставі раніше отриманих передоплат", – повідомили у держкомпанії.

"Укргазвидобування" capital.ua

Нагадаємо:

10 жовтня компанія публічно закликала уряд і президента перевірити дії працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) і не допустити незаконного стягнення з держкомпанії на користь ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор" понад 215 млн грн.

У 2013 році "Укргазвидобування" залучала у "Дельта Банку" кредит 150 млн грн. Тіло кредиту разом із відсотками погашене у серпні 2017 року, коли банк уже перебував в управлінні ФГВФО.

Однак незважаючи на це "Дельта Банк" заявив новий позов, у якому просив стягнути з "Укргазвидобування" за цим самим кредитним договором 215 млн грн. Цей борг згодом був переданий ТОВ "ФК "Фінгруп Фактор" із дисконтом у майже 70%.

Між "Дельта Банком" і фінансовою компанією було укладено договір про поступку на права вимоги, згідно з умовами якої до "ФК "Фінгруп Фактор" переходять права вимоги за кредитним договором.

"Такі дії посадових осіб Фонду гарантування вкладів вкотре викликали подвоєння суми позову, в результаті чого з держави на користь приватної структури вже в найближчі дні може бути незаконно стягнуто суму понад 215 млн грн – кошти, які можуть бути спрямовані на сплату податків або виплату державі дивідендів", – йшлося у зверненні "Укргазвидобування" до президента і Кабінету Міністрів.

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