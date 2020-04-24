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25 квітня • оновлено в 00:43
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"Всі будуть на вулиці!" Український підприємець передбачив загибель бізнесу в країні

2.1т
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В Україні через місяць представники середнього та малого бізнесу будуть на вулиці, якщо влада не прийме термінових заходів через карантин.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" розповів власник мережі магазинів медобладнання Олексій Давиденко. Бізнесмен коментував виступ звільненого голови ДФС Сергія Верланова, звертаючись до нього.

"Я представник середнього бізнесу. І я слухаю хлопців, які зі мною одного віку і вони зараз нова влада. Я, як представник бізнесу говорю вам, що ви наздоганяєте вчорашній день. Ви нам місяць тому сказали, що ми партнери і повинні зберегти робочі місця. Але ж партнерство це дорога в дві сторони, а не в один кінець", – обурювався він.

Закриттів магазин в Україні

Закриттів магазин в Україні

Ілюстрація

Підприємець розповів, що за місяць влада не придумала нічого більше, як закрити підприємства, не давши альтернатив.

"Ми місяць терпимо, притиснулися. Чекаємо, коли ж ви щось вирішите. Вам кажуть, що все летить у прірву. Вам кажуть, дайте нам можливість зітхнути, якісь пільги. У нас представників малого та середнього бізнесу мільйон питань і ми не витримуємо. Через місяць, всі хто працює в малому і середньому бізнесі будуть на вулиці ", – додав Давиденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував план виходу України з карантину, який складається з п'яти етапів.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особи
Сергій Верланов Борис Райтшустер
Місце
Україна
Теги
карантин бізнесмен
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