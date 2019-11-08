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8 листопада • оновлено в 17:16
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Всесвітній банк вирішив купити великий банк України

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Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до структури Світового банку, планує найближчим часом увійти в капітал державного Укргазбанку.

"Мінфін працює на сьогодні з IFC стосовно входження у капітал Укргазбанку", – повідомила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає hromadske.

"Це справді подія, яка має відбутися найближчим часом. Це буде перша угода і перший реалізований крок щодо того, як держава скорочує свою частку в банківському секторі", – додала вона.

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За словами замголови НБУ, держава також працює над тим, аби залучити приватних інвесторів до решти трьох державних банків.

"Зокрема, для того, аби залучити інвесторів до Ощадбанку потрібно, щоб цей банк увійшов до системи гарантування вкладів фізичних осіб", – резюмувала Рожкова.

Міжнародна фінансова корпорація планує найближчим часом увійти в капітал державного Укргазбанку

Міжнародна фінансова корпорація планує найближчим часом увійти в капітал державного Укргазбанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектору ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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Місце
Україна
Теги
НБУ Укргазбанк
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