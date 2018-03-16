Всесвітній банк пояснив, як підняти економіку України

Глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен заявила, що українська економіка може зрости за рахунок відкладеного зростання.

"Одна зі сфер, яка може серйозно сприяти зростанню, - сільське господарство. Вас називали житницею Європи, але потенціал вашого сільського господарства ще не реалізований. Перш за все через відсутній ринок землі", - повідомила Кахконен в інтерв'ю НВ.

За її словами, ще потрібно зробити так, щоб в країну повірили інвестори. Це стосується і Світового банку.

"Ринок необхідний для того, щоб ми почали інвестувати в сільське господарство: транспортну інфраструктуру, зрошення тощо", - додала Кахконен.

Представник Світового банку зазначила, що через кризу 2014-2015 років ВВП України значно знизився. Зараз економіка відновилася, але економічне зростання поки невелике, на рівні 2%.

"Це означає, що рівень доходів населення ще не повернувся на докризовий рівень. У країни є потенціал для того, щоб рости швидше світової економіки, але тільки за умови продовження реформ", - резюмувала Кахконен.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в МВФ розповіли, що чекає на економіку України.