Всесвітній банк може очолити дочка Трампа: що про це відомо

У списку кандидатів на пост голови Світового банку значиться ім'я дочки президента США Іванки Трамп.

Про це пише британська газета Financial Times. Її конкурентами є директор Агентства міжнародного розвитку США Марк Грін, помічник міністра фінансів США Девід Малпасс, а також Ніккі Хейлі, яка займала до недавнього часу пост постійного представника США при ООН.

Згідно з традицією, головою Світового банку призначається громадянин США, а главою Міжнародного валютного фонду — представник однієї з європейських держав (найчастіше — громадянин Франції).

Іванка Трамп АР

Всесвітній банк має право фінансувати міжнародні проекти розвитку. Створений у 1947 році для відновлення європейських країн, які постраждали від Другої світової війни, він підтримує інфраструктурні проекти за допомогою традиційних позик, безвідсоткових кредитів і грантів.

Іванка Трамп – випускниця школи Chapin School та коледжу Choate Rosemary Hall. Також вона два роки провчилася в Джорджтаунському університеті, але в наступні роки була переведена в Пенсільванський університет, який вона закінчила з відзнакою і ступенем бакалавра в галузі економіки в 2004 році.

З 29 березня 2017 року стала асистентом президента США Дональда Трампа на безоплатній основі.

Іванка Трамп ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній глава організації Джим Йонг Кім піде з посади вже 1 лютого 2019 року, хоча його контракт закінчується в 2022 році. Кілька днів тому він оголосив про свою відставку.

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