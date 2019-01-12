МоваЯзык
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Всесвітній банк може очолити дочка Трампа: що про це відомо

1.3тЧитати матеріал російською

У списку кандидатів на пост голови Світового банку значиться ім'я дочки президента США Іванки Трамп.

Про це пише британська газета Financial Times. Її конкурентами є директор Агентства міжнародного розвитку США Марк Грін, помічник міністра фінансів США Девід Малпасс, а також Ніккі Хейлі, яка займала до недавнього часу пост постійного представника США при ООН.

Згідно з традицією, головою Світового банку призначається громадянин США, а главою Міжнародного валютного фонду — представник однієї з європейських держав (найчастіше — громадянин Франції).

Новини
Обділити і розділити: Трамп раптово знайшов гроші на скандальне будівництво

Іванка Трамп

Іванка Трамп

АР

Всесвітній банк має право фінансувати міжнародні проекти розвитку. Створений у 1947 році для відновлення європейських країн, які постраждали від Другої світової війни, він підтримує інфраструктурні проекти за допомогою традиційних позик, безвідсоткових кредитів і грантів.

Іванка Трамп – випускниця школи Chapin School та коледжу Choate Rosemary Hall. Також вона два роки провчилася в Джорджтаунському університеті, але в наступні роки була переведена в Пенсільванський університет, який вона закінчила з відзнакою і ступенем бакалавра в галузі економіки в 2004 році.

З 29 березня 2017 року стала асистентом президента США Дональда Трампа на безоплатній основі.

Іванка Трамп

Іванка Трамп

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній глава організації Джим Йонг Кім піде з посади вже 1 лютого 2019 року, хоча його контракт закінчується в 2022 році. Кілька днів тому він оголосив про свою відставку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Іванка Трамп
Місце
США
Тег
Всесвітній банк
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Как это демократично...как это по западному...Кабаева просто рыдает)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги