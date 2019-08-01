"Все застаріло": у Зеленського пообіцяли масові звільнення в "Укроборонпромі"

Глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив про прийдешні масові звільнення на підприємствах концерну.

Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ". За його словами, "Укроборонпром" перебуває приблизно на 80-му місці в світі за обсягом виробництва озброєнь і не є сучасною компанією.

"Укроборонпром" — не в тому стані, в якому ми хотіли б його бачити, це не сучасна компанія: за управлінськими підходами, набором продукції і розміром інвестицій в основні засоби. Все досить застаріло. Ми втратили частину традиційних ринків, на які продавали частину продукції", — сказав він.

"Укроборонпром"

На думку Абромавічуса, потрібно "оцінити, що є хорошого (в концерні. — Ред.), а решту поміняти".

"У нас є ті, хто вміє продавати нашу продукцію на світових ринках. Є люди з великими знаннями іноземних мов, які розуміють місцеву культуру, місцеві підходи і так далі... хоча часто їх демонізують у нас в медіа", – зазначив він.

Говорячи про слабкі місця концерну, Абромавічус заявив: "Все, що стосується закупівель, фінансів, юридичних речей... на жаль – фахівці з низькою кваліфікацією. І їх потрібно поміняти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня стало відомо, що колишній міністр економічного розвитку України (в 2014-2016 роках) Айварас Абромавічус був обраний головою Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідний державний концерн він був введений указом президента Володимира Зеленського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!