Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Все застаріло": у Зеленського пообіцяли масові звільнення в "Укроборонпромі"

2.8т Читати матеріал російською

Глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус заявив про прийдешні масові звільнення на підприємствах концерну.

Про це він заявив в ефірі "Радіо НВ". За його словами, "Укроборонпром" перебуває приблизно на 80-му місці в світі за обсягом виробництва озброєнь і не є сучасною компанією.

"Укроборонпром" — не в тому стані, в якому ми хотіли б його бачити, це не сучасна компанія: за управлінськими підходами, набором продукції і розміром інвестицій в основні засоби. Все досить застаріло. Ми втратили частину традиційних ринків, на які продавали частину продукції", — сказав він.

Новини
У Зеленського назвали головні проблеми "Укроборонпрому"

"Укроборонпром"

"Укроборонпром"

На думку Абромавічуса, потрібно "оцінити, що є хорошого (в концерні. — Ред.), а решту поміняти".

"У нас є ті, хто вміє продавати нашу продукцію на світових ринках. Є люди з великими знаннями іноземних мов, які розуміють місцеву культуру, місцеві підходи і так далі... хоча часто їх демонізують у нас в медіа", – зазначив він.

Говорячи про слабкі місця концерну, Абромавічус заявив: "Все, що стосується закупівель, фінансів, юридичних речей... на жаль – фахівці з низькою кваліфікацією. І їх потрібно поміняти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня стало відомо, що колишній міністр економічного розвитку України (в 2014-2016 роках) Айварас Абромавічус був обраний головою Наглядової ради "Укроборонпрому".

У відповідний державний концерн він був введений указом президента Володимира Зеленського.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Айварас Абромавічус
Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
2
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петров Василий
Петров Василий
Всё это эксперимент. Такого история политики не знает. Нужен только положительный результат, другой Украину убьёт. Выбора нет. Нужно поддерживать Зе.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Петров Василий
Петров Василий
Смотрю, москали обозреватель читают больше, чем родная аудитория. Это не может не радовать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Serov Oleg
Serov Oleg
шпрота получила шифровку из Москвы-уничтожить сей клоповник...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel