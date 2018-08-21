"Все за готівку йде": у мережі показали, як Росія знищує Крим

Російська Федерація знищує найглибше озеро в окупованому Криму.

"Євпаторія. Озеро Донузлав. Вдалині стоїть обладнання для миття піску. Поки ви відпочиваєте на пляжах, хтось гребе пісок. І знищує Донузлав", - пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"На кораблі далеко - російський прапор. Це все пояснює", - додала вона.

При цьому користувачі мережі наголошують, що незаконний бізнес із вивезення піску з окупованого півострова очолює "глава Криму" Сергій Аксьонов.

"Пісок у Криму товар стратегічний. Особисто Аксьонов рулить. Бабки неміряні і неконтрольовані, майже все за готівку йде", - підсумував Swan.

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про серйозні проблеми Криму.