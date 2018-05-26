"Все пішло на міст": в Криму показали, як "ремонтують" дороги

В окупованому Криму на одній з вулиць міста Керч засипали ями на дорогах панцирами рапанів.
"Ось в Керчі почали ремонтувати дороги, ямочно-рапанний метод!" - пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.
Користувачі мережі також висміяли "ремонт доріг" на окупованому півострові.
Twitter RoksolanaToday & Крим
"Це вже закінчили ремонтувати, весь асфальт пішов на міст", - зазначив Кленовий сектор.
"Гострі краї мушель цілком собі можуть проткнути не надто товсту шину. Геніально", - підкреслив Dmitriy Katsapov.
"Раніше з них робили сувеніри, тепер продавати нікому!" - резюмував lembergcontrol.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в окупованому Криму відбулася церемонія відкриття Керченського моста.
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