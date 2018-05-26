"Все пішло на міст": в Криму показали, як "ремонтують" дороги

В окупованому Криму на одній з вулиць міста Керч засипали ями на дорогах панцирами рапанів.

"Ось в Керчі почали ремонтувати дороги, ямочно-рапанний метод!" - пише в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим.

Користувачі мережі також висміяли "ремонт доріг" на окупованому півострові.

Twitter RoksolanaToday & Крим

"Це вже закінчили ремонтувати, весь асфальт пішов на міст", - зазначив Кленовий сектор.

"Гострі краї мушель цілком собі можуть проткнути не надто товсту шину. Геніально", - підкреслив Dmitriy Katsapov.

"Раніше з них робили сувеніри, тепер продавати нікому!" - резюмував lembergcontrol.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в окупованому Криму відбулася церемонія відкриття Керченського моста.